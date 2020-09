Koeman weer overgeslagen: ‘Hij kan echt de nieuwe Guardiola worden’

De strijd om het voorzitterschap van Barcelona begint steeds heviger te worden. Lluís Fernández Alá, één van de presidentskandidaten, hoopt in maart 2021 het stokje over te kunnen nemen van de huidige preses Josep Maria Bartomeu. Fernández Alá heeft duidelijke plannen wat het betreft de trainersfunctie in Barcelona, ondanks het feit dat Ronald Koeman onlangs werd gepresenteerd in het Camp Nou.

De presidentskandidaat heeft geen goed woord over voor de werkwijze van Bartomeu. "Hij heeft nooit een duidelijk plan gehad", vertelt de Spaanse bestuurder in een interview met Goal. "Hij is louter bezig met improviseren en dat kan simpelweg niet bij een club als Barcelona. We hebben een grootschalige renovatie nodig en daarbij denk ik niet alleen aan het vervangen van Bartomeu. De club kan niet langer in handen blijven van de elite. Wij hebben zeer duidelijke ideeën om er weer een geweldige club van te maken."

Fernández Alá kijkt overigens niet alleen naar de bestuurlijke kant van Barcelona. Ook wat betreft de A-selectie heeft hij een duidelijke visie. "Voor op de bank denken we aan García Pimienta (trainer van Barcelona-B, red.), waarbij we Bayern München als voorbeeld nemen. Niemand kende Hansi Flick en het blijkt nu dus dat het een geweldige trainer is. Wij denken echt dat Pimienta de nieuwe Josep Guardiola kan worden."

Volgens Fernández Alá is het uitgesloten dat hij in de komende maanden gaat samenwerken met andere presidentskandidaten. "Die intentie hebben wij zeker niet", zo benadrukt de Spanjaard. "Wij willen bij de verkiezingen als grote verrassing uit de bus komen. Er is zeker interesse in de plannen van andere kandidaten, maar een samenwerking ligt niet in de lijn der verwachtingen."

Fernández Alá ondervindt bij de presidentsverkiezingen concurrentie van Joan Laporta, Jordi Farré en Víctor Font i Manté. Laatstgenoemde sloeg Koeman onlangs ook al over toen hij sprak over het trainerschap bij de Catalaanse grootmacht. De presidentskandidaat zou graag zien dat clubicoon Xavi, thans werkzaam voor Al-Sadd in Qatar, als oefenmeester terugkeert bij de nummer twee in LaLiga van afgelopen seizoen.