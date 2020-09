‘AZ troeft Heerenveen en reeks aan clubs af om Zweeds international’

AZ staat op het punt om Jesper Karlsson aan te trekken, zo meldt het Zweedse Sportbladet. De tweevoudig international van Zweden is reeds onderweg naar Nederland om de transfer af te ronden, zo klinkt het. AZ legt naar verluidt 2,5 miljoen euro neer voor de 22-jarige aanvaller, die nog tot december 2021 vastligt bij IF Elfsborg.

De verwachting is dat AZ nog deze vrijdag tot een akkoord komt met de jonge aanvaller. In de persoon van technisch directeur Max Huiberts is de Alkmaarse club al enige tijd op zoek naar versterkingen voor de aanvalslinie. Met Karlsson lijkt de zo gewenste aankoop binnen te zijn. De Zweed kan op alle posities in de voorhoede uit de voeten, zo klinkt het. Het is nog niet bekend voor hoeveel seizoenen hij gaat tekenen in het AFAS Stadion.

AZ lijkt goede zaken te doen, want volgens Sportbladet kwamen bij Elfsborg in de afgelopen periode verschillende aanbiedingen binnen van diverse clubs. Naast de Alkmaarders was ook sc Heerenveen geïnteresseerd, voegt Voetbal International toe. Alleen de medische keuring kan nog voor roet in het eten zorgen. AZ wil op korte termijn zakendoen, zodat Karlsson kan worden opgenomen in de wedstrijdselectie van trainer Arne Slot voor het duel met Dinamo Kiev van aanstaande dinsdag. Beide ploegen staan tegenover elkaar in de derde kwalificatieronde van de Champions League.

Karlsson kwam tot dusver tot 20 doelpunten en 16 assists in 88 duels namens Elfsborg in de Allvenskan, de hoogste Zweedse divisie. De aanvaller wordt door Sportbladet omschreven als een 'snelle, technisch vaardige speler die een hard schot in de benen heeft'. Daarnaast schuift de Zweedse krant onder meer Rasmus Elm en Pontus Wernbloom naar voren, spelers die in het verleden ook de succesvolle overstap maakten van de Zweedse competitie richting AZ.