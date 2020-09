‘Liverpool zet Haaland weer op lijstje; deal met Bayern lijkt onwaarschijnlijk’

Jürgen Klopp kijkt nog steeds naar eventuele versterkingen voor Liverpool, zo weet onder meer de Daily Mirror te melden. De succesvolle manager zou met name interesse hebben in de pas zeventienjarige Giovanni Reyna, die in het tweede gedeelte van afgelopen seizoen furore maakte bij Borussia Dortmund, de oude werkgever van Klopp.

Jan Age Fjörtoft, oud-speler van onder meer Middlesbrough en Eintracht Frankfurt, praat met de Liverpool-blog Empire of the Kop over de ontwikkelingen op de transfermarkt. ”Ik denk dat Liverpool met speciale interesse naar Dortmund kijkt”, aldus de Noorse sportjournalist, die de Premier League en Bundesliga op de voet volgt. Om er gelijk namen aan toe te voegen: ”De Amerikaan Gio Reyna en natuurlijk Erling Braut Haaland.” Laatstgenoemde werd in de winterstop van afgelopen seizoen ook al gelinkt aan the Reds.. Het is echter maar de vraag of Liverpool daadwerkelijk toeslaat in Duitsland. ”Het lijkt erop dat Klopp eerst spelers moet verkopen voordat hij spelers kan aantrekken.”

Fjörtoft schuift nog een naam naar voren. ”Dan is er ook nog Alphonso Davies bij Bayern München, maar die is momenteel onhaalbaar voor Liverpool.” De linksback beleefde een topseizoen bij der Rekordmeister, met het veroveren van de Champions League als absoluut hoogtepunt. De transferwaarde van de verdediger, met een contract tot 2025 bij Bayern, wordt door Transfermarkt geschat op zestig miljoen euro.

Haaland beschikt bij Dortmund over een ontsnappingsclausule van 75 miljoen euro, die op zijn vroegst in 2022 geactiveerd kan worden. Michael Zorc, technisch directeur van BVB liet enkele maanden geleden weten dat er grootse plannen zijn met Reyna. Het lijkt derhalve onwaarschijnlijk dat de aanvallende middenvelder op korte termijn van club wisselt. Hij kan na zijn achttiende verjaardag in november een tweejarig profcontract tekenen in Dortmund.