Sam Lammers zorgt voor enorme verbazing: ‘Het is wel heel lelijk’

Sam Lammers heeft zijn zinnen gezet op een transfer van PSV naar Atalanta. Volgens diverse media heeft de 23-jarige spits zelfs al een persoonlijk akkoord met de club uit de Serie A. In Eindhoven baalt men van de situatie, daar men ervan overtuigd was dat hij zijn contract zou verlengen. Er was immers een mondeling akkoord en het zetten van de handtekening leek een formaliteit. Voormalig PSV’er Björn van der Doelen is niet te spreken over de handelswijze van de aanvaller.

Technisch manager John de Jong wil Lammers liever niet kwijt en houdt daarom vast aan de vraagprijs van tien miljoen euro, terwijl Atalanta tot dusver niet verder wil gaan dan een transfersom van zeven miljoen. “Het is wel heel lelijk als je je niet aan een mondelinge overeenkomst houdt", stelt Van der Doelen in gesprek met Voetbal International. De oud-middenvelder denkt dat Lammers gestuurd wordt door zijn zaakwaarnemer Reza Fazeli. “Je kunt het je bijna niet voorstellen dat dit uit deze jongen zelf komt. Hoe komen ze toch bij dit soort zaakwaarnemers terecht, vraag ik me af. Dat je terugkomt van een blessure, de club vertrouwen in je heeft, maar dat je dan zo snel mogelijk naar een andere club wil die een beter salaris kan betalen. Zo'n zaakwaarnemer is daar sterk van invloed op. Kennelijk is zo'n overeenkomst dus geen flikker meer waard. Als ik PSV was, zou ik zeggen: de moord ermee.”

Aanstaande zondag gaat voor PSV het nieuwe Eredivisie-seizoen van start met een uitwedstrijd tegen FC Groningen. Van der Doelen weet niet of trainer Roger Schmidt er goed aan doet om Lammers te laten spelen. “Ik vraag me ook af hoe hij op de club rondloopt nu, kan hij mensen recht in de ogen kijken? Hoe kijken zijn medespelers nu naar hem? Hij maakt het zichzelf niet makkelijk hiermee. Het verbaast me enorm. Hij lijkt me zo'n clubjongen waarvan zijn ouders zeggen: Los dat nou even netjes op jongen. Je hebt ook met supporters te maken, hoe gaan die dadelijk reageren als hij speelt? Het valt niet goed bij de supporters als je op deze manier een breuk wil forceren.”

Volgens het Eindhovens Dagblad houdt PSV Lammers aan zijn tot medio 2021 doorlopende contract. De club kan de geboden miljoenen goed gebruiken, maar is van mening dat de aanvaller een hogere marktwaarde vertegenwoordigt. Echter, doordat zijn verbintenis volgend jaar afloopt zit de club in de lastig parket. Wanneer Lammers deze zomer niet wordt verkocht en hij niet verlengt, kan hij volgend jaar gratis vertrekken.