Romelu Lukaku snapt niets van FIFA-rating: ‘Wat is er mis met hun?’

De ratings van FIFA 21 zijn donderdag naar buiten gebracht en niet alle voetballers zijn het eens met de cijfers die zij hebben gekregen in de populaire voetbalgame. Romelu Lukaku uit op Instagram zijn ongenoegen over zijn snelheid in het spel. Ook Manchester City-verdediger Aymeric Laporte had gehoopt op een betere rating, terwijl Liverpool-verdediger Trent-Alexander Arnold enigszins verrast is door zijn lage rating op het gebied van schieten.

Internazionale-spits Lukaku heeft een rating van 85, maar scoort lager op het gebied van snelheid. De Belg is niet blij dat hij is beoordeeld met een rating van 81. “Hebben ze mijn tweede goal tegen Shakhtar Donetsk wel gezien?”, vraagt de aanvaller zich af op Instagram onder een post van 433, doelend op zijn treffer in de Europa League waarbij hij zijn directe tegenstander te snel af was en de eindstand op 5-0 bepaalde. “Wat is er mis met hun?”, aldus Lukaku over EA Sports, de ontwikkelaar van de game.

Alexander-Arnold heeft een rating van 87, waardoor hij de beste rechtsback in het spel is. Op het gebied van passing scoort hij ook 87. Die beoordeling is niet verrassend, daar hij alleen afgelopen seizoel al goed was voor dertien assists in de Premier League. Nadat hij vorig jaar niet in de top honderd terug te vinden was bij FIFA 20, is de Engels international blij dat hij nu wel hoog scoort. “Natuurlijk ben ik blij. 87, wow, dat is ontzettend hoog”, reageert hij bij de BBC. Hij baalt er wel van dat hij slechts 66 scoort op het onderdeel schieten. “Misschien hebben ze dat wel gedaan omdat het mijn rugnummer is. Ik hoop het. Ik zal er niet teveel op ingaan, maar ik had het fijn gevonden wanneer ik een hogere score had.”

Waiting for my Finding out I have new FIFA rating 63 pace ?? pic.twitter.com/XyA8OgyF3g — Aymeric Laporte (@Laporte) September 10, 2020

Met een rating van 87 behoort Laporte tot de beste centrumverdedigers in het spel. De Fransman van Manchester City scoort op het gebied van snelheid echter laag: 63. Op sociale media reageert Laporte met een knipoog op zijn beoordeling. Ter vergelijking: Virgil van Dijk heeft een snelheid van 76, terwijl Juventus-routinier Giorgio Chiellini nog sneller is (66). In de top honderd van beste spelers in FFIA 21 zijn Gerard Piqué (57) en Mats Hummels (58) nog trager dan Laporte. De snelste centrumverdediger is Raphaël Varane (82).