‘Echt niet de hele wereld zit op Arjen Robben te wachten’

Voormalig FC Groningen-directeur Hans Nijland vergeleek de rentree van Arjen Robben met die van Johan Cruijff op de Nederlandse velden in 1981. Sportmarketeer Chris Woerts waarschuwt voor te hoge verwachtingen rondom de aanvaller en gaat ook vergelijkingen met de rentree van Michael Jordan uit de weg. Basketballclub Chicago Bulls verdiende goud geld omdat iedereen de levende legende nog een keer aan het werk wilde zien.

“Dat is natuurlijk absurd”, benadrukt Woerts in gesprek met Voetbal International. “Dat vergelijken met Jordan gaat veel te ver. De mensen zijn even enthousiast geweest. Er zijn een hoop extra kaarten verkocht. Dat is allemaal mooi, maar je moet het ook niet overdrijven.” Hij was in het verleden onder meer directeur bij Feyenoord. “Bij Feyenoord haalden wij in 2007 ook grote namen als Roy Makaay en Giovanni van Bronckhorst van Bayern München en Barcelona”, memoreert Woerts.

“Er stonden rijen tot aan de Coolsingel om kaarten te kopen. Maar het was wel korte-termijnwerk. Er stonden hoge salarissen tegenover en uiteindelijk kwam er veel kritiek op toen de resultaten uitbleven. Je moet er wel nuchter naar blijven kijken.” De verhalen dat de Eredivisie in waarde is gestegen, zijn volgens Woerts nergens op gebaseerd. “Echt niet de hele wereld zit op Arjen Robben te wachten, maar belangrijker nog: de buitenlandse tv-rechten van de Eredivisie zijn al verkocht aan IMG.”

IMG betaalde een bedrag aan de Eredivisie om de rechten internationaal te mogen verkopen. “De Eredivisie kan dat dus niet zelf doen; voor zover er met Robben al een kans was ontstaan om de rechten voor meer geld te verkopen. Robben is toch vooral een lokale hype", zo luidt het oordeel van de sportmarketeer. "Bij Sparta gaan de mensen echt geen kaartje kopen omdat Robben meedoet bij FC Groningen. Dit is van een andere orde dan de terugkeer van Johan Cruijff destijds.”

RTV Noord voorziet een basisplaats voor Robben in het eerste competitieduel van FC Groningen met PSV. Hij deed mee aan de groepstraining van Danny Buijs en trainde daarna nog enige tijd individueel. Robben startte afgelopen zondag in het oefenduel met Arminia Bielefeld (1-1) in de basis en nam het Groningse doelpunt voor zijn rekening.