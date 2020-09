Topscorer Eredivisie 2016/17 ondergaat reset: ‘Ik ben thuis in Rotterdam’

Nicolai Jörgensen zit eindelijk weer goed in zijn vel en eigenlijk voor het eerst sinds Feyenoords kampioensseizoen 2016/17. De laatste twee seizoenen miste de aanvaller immers de volledige voorbereiding door blessureleed aan zijn voet en knie, en liep hij achter de feiten aan. Voor Jörgensen is het belangrijk dat hij nu wedstrijdminuten heeft gemaakt en fit uit de voorbereiding is gekomen. “Dat had ik als speler van Feyenoord eigenlijk alleen in het seizoen van onze landstitel, in de zomer van 2016. Dat werd ook meteen een topseizoen.”

De coronacrisis maakte een abrupt einde aan het voetbalseizoen in Nederland, maar voor Jörgensen zat er ook een voordeel aan vast. “Ik zat daarvoor echt in een soort slechte, vicieuze cirkel van blessureleed. Mijn lijf had nu tijd om te herstellen, ik heb een soort reset ondergaan. Zo voelt het tenminste”, vertelt de Deen vrijdag in het Algemeen Dagblad. Hij hoopt dat de doelpunten weer gaan komen, net als in de oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund. “Ik wil graag snel in de diepte, net achter de verdediging worden gevonden. Een snelle aanval, dan niet meer nadenken en de trekker overhalen.”

“Zo deed ik dat in het kampioensseizoen, zo moet het nu weer gaan gebeuren.” Jörgensen voelt dat Dick Advocaat geloof in hem heeft. “Hij is streng voor me als de situatie daarom vraagt, maar ik voel de steun en het vertrouwen. Dat is alles wat je als speler kunt verlangen van een trainer", benadrukt de aanvaller. "Advocaat heeft zoveel ervaring. Hij brengt plezier. Ik zou niet weten wat een jonge trainer beter zou kunnen doen dan onze trainer. Hij eist altijd honderd procent, geeft zelf ook alles. Maar tegelijkertijd kan hij lachen en dat vind ik een mooie combinatie.”

Jörgensen maakt geen plannen voor de lange termijn en ziet geen reden om te verlangen naar een vertrek bij Feyenoord. “Aan het einde van de dag moet je gewoon blij zijn met wat je hebt gedaan en waar je bent. Ik voel me echt Feyenoorder, ik ben thuis in Rotterdam.” Na zijn goede prestaties 2016/17, 25 goals in 42 duels, lag een transfer naar het buitenland vroeg of laat voor de hand. “Dat is nu niet aan de orde. Ik wil nog een keer kampioen worden met deze club, dat was het beste gevoel dat ik ooit had als voetballer.”

“Het is mogelijk, al is de factor geluk ook niet onbelangrijk. Alles moet meezitten. Maar ik heb geleerd om iets niet te maniakaal na te jagen. Een meer relaxte houding kan wonderen doen.” Of Feyenoord ook daadwerkelijk een serieuze kandidaat zal zijn, weet Jörgensen niet. “We hebben echt een goede ploeg. De selectie is alleen wel iets smaller dan gebruikelijk.” Hij is benieuwd wat voor invloed de lege of bijna lege stadions op de competitie zullen hebben. “Iedereen weet hoe het er in een volle Kuip aan toegaat en wat voor impact dat heeft op de tegenstanders. Dat zal nu anders worden.”