Buitenlanders overspoelen Eredivisie: ‘Dit zal bij Ajax een thema zijn’

Liefst 195 van de 470 voetballers uit het voorbije seizoen in de Eredivisie waren uit het buitenland afkomstig: 41 procent. Dat is, samen met 2006/07, het hoogste percentage niet-Nederlanders in twintig jaar. Het zijn cijfers waar VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko zich over verbaast én die ook intern zullen worden besproken, ook al kan de Vereniging Voor Contract Spelers daar niet veel aan doen. Het vrij verkeer van diensten zorgt er immers voor dat elke EU-burger overal mag werken.

“Je kunt het salarisplafond voor niet-EU-spelers opschroeven. Maar dat is mijns inziens onwenselijk, omdat je dan een aantal markten gaat uitsluiten”, vertelt Levchenko in De Telegraaf. De oud-voetballer is van mening dat de Eredivisie-clubs meer kansen moeten geven aan hun zelfopgeleide spelers en benadrukt dat een buitenlandse speler ‘een duidelijke meerwaarde’ moet hebben. “En om heel eerlijk te zijn, heb ik daar weleens mijn twijfels over. Dan zie ik uit het buitenland gehaalde jongens voetballen en denk ik: zulke spelers lopen er in Nederland toch ook wel rond of moeten we zelf toch ook kunnen opleiden?”

Bij Fortuna Sittard (78%), Willem (54%), FC Twente, PSV, Heracles Almelo en VVV-Venlo (allen 52%) waren meer dan de helft niet-Nederlandse spelers. RKC Waalwijk (25%), Sparta Rotterdam (26%), AZ en ADO Den Haag (beide 29%) blijven als enige clubs onder de dertig procent. Ajax zit als opleidingsclub met 41 procent precies op het Eredivisie-gemiddelde “Dat vind ik erg hoog”, stelt Levchenko, die benadrukt dat dit geen kritiek is. “Sterker nog, als spelers de kwaliteit van de Eredivisie opkrikken, juich ik dat zelfs toe. Ik heb Antony en Mohammed Kudus zelf nog niet zien spelen, maar begrijp dat het echt aanwinsten zijn.”

“Dat is alleen maar mooi, want de fans willen pareltjes zien. En het is ook goed dat de Eredivisie als springplank dient naar grotere competities. Maar met het vertrek van Joël Veltman, Donny van de Beek en Hakim Ziyech valt het percentage dit seizoen misschien nog wel hoger uit. Ik denk dat het binnen de club wel een thema is.” Het percentage bij Fortuna laat Levchenko schrikken. “Het lijkt wel een handelshuis. Spelers worden makkelijk binnengehaald en doorverkocht. Dan is de vraag: wat heeft dat voor een meerwaarde voor Nederland? Ik vind wel dat Fortuna vaak aantrekkelijk speelt, dus heb ik er niet zo veel problemen mee. Het is en blijft de keuze van een club.”

Ook Martin van Geel merkt dat de balans aan het doorslaan is richting méér profs uit het buitenland. De nu algemeen directeur van Willem II beheerde in het verleden de technische portefeuille van AZ, Ajax, Roda JC Kerkrade, Feyenoord en Willem II. Hij merkt dat buitenlandse spelers goedkoper zijn én dat er makkelijker onderhandeld kan worden. “Het zal de Nederlandse handelsgeest zijn, maar onze ervaring is, dat Nederlandse clubs én spelers vaak overvragen.” De Tilburgse club eindigt de zoektocht steeds vaker in Duitsland. “Daar is het voor ons gemakkelijker zaken doen dan in Nederland en dat geldt zelfs voor clubs uit de Keuken Kampioen Divisie.”