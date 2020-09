Valentijn Driessen deelt eindstand Eredivisie 2020/21: ‘Het gaat nergens over’

Valentijn Driessen denkt dat Ajax komend seizoen de landstitel opeist. De chef voetbal van De Telegraaf wijdt zijn column van vrijdag aan de eindstand van de Eredivisie in 2020/21. Driessen weet dat het erbij hoort in aanloop naar een nieuw seizoen. “Je hoofd in een strop steken. Het gaat nergens over, het verschijnt overal, het is leuk, veel gelezen en het hele seizoen word je er overal keihard mee om de oren geslagen: het lijstje.”

“Tenzij je meestervoorspeller bent. Daarom is het niet gewaagd het lijstje van de eindstand Eredivisie 2021 te delen”, vertelt Driessen. Het kampioenschap gaat naar Amsterdam, zo voorziet de journalist. “Nadat de poulefase van de Champions League Ajax in de schoot is geworpen, is de club het aan de financiële stand en de aanwezige kwaliteit verplicht om zich met de landstitel opnieuw te kwalificeren voor de groepsfase in het seizoen 2021/22.”

“Roger Schmidt zal tijd nodig hebben om PSV op z’n Duits te laten spelen, maar draait de Brabantse Mannschaft eenmaal dan is er geen houden meer aan en blijkt Donyell Malen een betere spits dan Memphis Depay.” Voor AZ wordt een plaats in de top drie ‘hangen en wurgen’, denkt Driessen. Feyenoord zal de grootste concurrent zijn, ook al is de kracht van AZ juist de zwakte van de Rotterdammers. “De aanval van Feyenoord is juist de achilleshiel, want Steven Berghuis kan het niet in z’n eentje, terwijl de andere aanvallers het niet halen bij hun collega’s van Ajax, PSV en AZ.”

Driessen heeft zijn bedenkingen bij de ambitie van FC Utrecht om de top drie aan te vallen. “Kopen oké, maar met zomaar raak kopen kom je niet verder. Er valt geen gedachte te ontdekken, dat er specifieke versterking is gehaald om hiaten en zwakheden van vorig seizoen te tackelen.” Hij vindt Vitesse ‘al jaren te groot voor servet en te klein voor tafellaken’. “Dat blijft ongeacht de trainer. Het beleid: meehobbelen met genoeg kwaliteit voor plaats zes, maar te weinig voor stek vijf.”

Driessen wijst ADO Den Haag, RKC Waalwijk en VVV-Venlo als degradanten aan en trekt de rest van de eindstand ‘uit de grabbelton’. “Wie een andere reeks opstelt, prima. Geen touw aan vast te knopen in die contreien. De beste volgorde valt te bepalen na de transferwindow van januari, maar het lijstje wordt ingevuld met de eerste transferwindow nog drieënhalve week open.”

Het lijstje van Valentijn Driessen: Ajax, PSV, AZ, Feyenoord, FC Utrecht, Vitesse, Willem II, FC Groningen, FC Twente, Fortuna Sittard, Heracles, FC Emmen, Sparta, PEC Zwolle, SC Heerenveen, VVV-Venlo, RKC, ADO Den Haag.