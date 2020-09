PSG verliest door gruwelijke blunder meteen op eerste speeldag

Paris Saint-Germain is donderdagavond met een nederlaag aan het nieuwe seizoen in de Ligue 1 begonnen. De B-garnituur van de Franse topclub ging met minimaal verschil onderuit bij RC Lens. Een voltreffer van Ignatius Ganago gaf de doorslag: 1-0. Thomas Tuchel liet Mitchel Bakker vlak voor tijd invallen voor Juan Bernat, die de voorkeur kreeg op de linksbackpositie. Het officiële debuut van de zeventienjarige Xavi Simons laat nog op zich wachten; de tiener bleef op de bank.

PSG speelde bijna drie weken geleden nog de finale van de Champions League en een gezamenlijke vakantie die de selectie daarna ondernam richting Ibiza was de grootste boosdoener voor de personeelsproblemen van vanavond. Kylian Mbappé, Neymar, Ángel Di María, Marquinhos, Mauro Icardi, Leandro Paredes en Keylor Navas liepen allemaal een coronabesmetting op en waren niet van de partij in Lens. Marcin Bulka nam onder de lat plaats en de aanval van les Parisiens bestond uit Pablo Sarabia, Arnaud Kalimuendo en Kays Ruiz-Atil.

PSG had in de eerste 45 minuten liefst 77 procent balbezit, maar kwam in het Stade Bollaert-Delelis niet verder dan een schamel schot op doel. De kansen in de eerste helft waren van beide kanten sowieso op een hand te tellen, maar RC Lens was ook nog eens het dichtst bij een treffer. Ganago drong na een minuut of zeventien het strafschopgebied binnen, liet zijn tegenstanders zijn hielen zien en mikte de bal met een laag schot op de paal. De jongeling uit Kameroen én Simon Banza hielden de defensie van de Parijzenaars voortdurend bezig.

De frustraties bij PSG namen in de tweede helft zienderogen toe, terwijl de thuisploeg bij tijd en wijle fraai voetbal op de mat legde. Een fikse blunder van Bulka na een klein uur spelen leidde de 1-0 in. De doelman schoof de bal in het eigen strafschopgebied recht in de voeten van Ganago, die onder druk werd gezet maar het leer vervolgens alsnog in de rechterbovenhoek mikte. Luttele minuten later leek Banza voor de 2-0 te zorgen, maar dit keer kon Bulka wél aan de verwachtingen voldoen.

Hoewel PSG in elk van de 32 voorgaande uitduels in de Ligue 1 tot scoren kwam, slaagde het team van Tuchel er niet meer in om de achterstand weg te poetsen. De entree van Abdou Diallo, Colin Dagba en Jesé Rodriguez bood geen soelaas. PSG speelt komende zondag in eigen huis tegen Olympique Marseille, dat op de eerste speeldag met 2-3 bij Stade Brest won.