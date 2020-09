AC Milan zwaait aankoop van 38 miljoen euro naar Bundesliga uit

André Silva vervolgt zijn loopbaan definitief in de Bundesliga. Eintracht Frankfurt en AC Milan maken donderdagavond melding van de overgang van de 24-jarige aanvaller naar Duitsland, waar hij een contract tot de zomer van 2023 heeft ondertekend. De Portugees international speelde vorig seizoen al op huurbasis voor Eintracht.

André Silva maakte in de zomer van 2019 voor twee seizoenen de tijdelijke overstap naar Eintracht, dat tevens een optie tot koop had bedongen. In de voorbije voetbaljaargang kwam de Portugees tot 16 doelpunten in 37 officiële wedstrijden en op basis daarvan zag de Bundesliga-club geen reden om nog een jaar te wachten op het eventueel lichten van de optie tot koop.

“We hebben de voorbije maanden gezien waar André toe in staat is”, vertelt directeur Fredi Bobic. “Hij was niet voor niets na de coronastop een van de beste spitsen van de Bundesliga. André is een jonge aanvaller die zich met zijn 24 jaar nog volop kan ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat wij hem hier in Frankfurt nog op een hoger niveau kunnen brengen.”

André Silva werd medio 2017 een van de grootste aankopen ooit in de clubgeschiedenis van AC Milan, dat 38 miljoen euro aan FC Porto overmaakte. In zijn eerste kreeg hij veelal de kans in de Europa League, waarin hij achtmaal scoorde. In de Serie A kwam de aanvaller niet verder dan twee schamele treffers. Een seizoen op huurbasis bij Sevilla resulteerde in elf doelpunten, maar de Spaanse club zag geen heil in een definitieve overname. Het is onbekend wat Eintracht Frankfurt voor André Silva heeft betaald.