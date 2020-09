Kabinet laat anderhalve meter los voor meer publiek in Eredivisie en KKD

Clubs in de Eredivisie gaan vanaf oktober experimenteren met 'meer publiek' in de stadions, zo laat Jan de Jong weten aan de NOS. De interim-directeur van de Eredivisie CV meldt dat het kabinet akkoord is met het experiment. Daarbij zal de regel van anderhalve meter afstand enigszins worden losgelaten.

"We gaan testen bij verschillende clubs in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie en in verschillende stadions", aldus De Jong in het radioprogramma Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1. "We gaan kijken wat er kan. Of er mensen op een kleinere ruimte in het stadion kunnen zitten. Op minder dan anderhalve meter. Niet het hele stadion, maar een paar vakken. Met een mondkapje. Zoals nu in het OV."

Voor de betaaldvoetbalclubs in Nederland is het cruciaal om meer publiek toe te laten, stelt De Jong. "Anders blijft deze sector niet overeind. Een jaar lang zonder publiek en je hebt over een jaar geen betaald voetbal meer in Nederland." Het streven is om vanaf januari weer met volle stadions te spelen. "Als we in januari weer met publiek mogen spelen, redt de sector het. Bij een heel seizoen zonder publiek komt ook Ajax in de problemen."

Het Nederlands betaald voetbal verkeert in zwaar weer als gevolg van de coronacrisis. De KNVB vroeg namens de sector voor 140 miljoen euro aan noodsteun van de overheid, maar een collectieve uitkering werd afgewezen. Clubs die in grote problemen komen kunnen individueel aankloppen bij de overheid. "Er is één club die dat heeft gedaan", aldus De Jong. "We verwachten dat meer clubs dat gaan doen. Acuut zijn er weinig clubs in de problemen. Het probleem doet zich pas voor als je alles weet aan het einde van het seizoen."