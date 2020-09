Arsenal neemt opmerkelijk keepersbesluit en gaat over tot verkoop

Arsenal gaat afscheid nemen van doelman Emiliano Martínez, zo melden diverse Engelse media, waaronder The Independent. Manager Mikel Arteta geeft vanaf dit seizoen de voorkeur onder de lat weer aan Bernd Leno en stemt daarom in met de verkoop van Martínez, die al persoonlijk akkoord is met Aston Villa.

Van een akkoord tussen Arsenal en Aston Villa is nog geen sprake, maar de verwachting is dat de clubs er op korte termijn alsnog uitkomen. The Villans brengen een verbeterd bod uit op Martínez, nadat Arsenal eerder een bedrag van zestien miljoen euro van de hand wees. De 28-jarige Argentijn gaat op Villa Park voor vier seizoenen tekenen, voor een salaris van 65.000 euro per week.

Het besluit van Arsenal om Martínez te verkopen, is op zijn minst opmerkelijk te noemen. De goalie heeft al sinds 2014 de rol van stand-in bij the Gunners, maar kwam aan het einde van het vorige seizoen onder de lat te staan door een knieblessure bij Leno. Martínez presteerde uitstekend en mocht in augustus ook de finale van de FA Cup (2-1 winst tegen Chelsea) spelen, hoewel Leno toen al weer hersteld was.

Arteta en Martínez discussieerden de afgelopen tijd over de toekomst van laatstgenoemde bij Arsenal. Hoewel de Spaanse manager erkent dat Martínez goed functioneert, liet hij weten aanstaande zaterdag in de openingswedstrijd van de Premier League tegen Fulham toch weer voor Leno te kiezen. Omdat Martínez geen garanties krijgt van Arteta over speeltijd, heeft hij besloten te vertrekken.