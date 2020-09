Sky Sports: Georginio Wijnaldum wil Liverpool niet verlaten

Georginio Wijnaldum wil uiteindelijk in ieder geval zijn nog een jaar doorlopende contract met Liverpool uitdienen, zo verzekert Sky Sports donderdagavond. Volgens de Britse omroep is de middenvelder van zins om na een positief gesprek met Jürgen Klopp op Anfield te blijven. Engelse media maakten woensdagochtend al melding van een onderhoud tussen de manager en de Oranje-international, die nadrukkelijk aan Barcelona wordt gelinkt.

Interesse van Ronald Koeman of niet, Wijnaldum hoopt dat Liverpool alsnog aanstalten maakt om de contractuele samenwerking te verlengen. Een kleine twee weken geleden verzekerden Engelse media nog dat de regerend landskampioen dat nog niet had gedaan omdat men van mening zou zijn dat men reeds het maximale resultaat en rendement had behaald uit de beslissing in juli 2016 om de Oranje-international voor dertig miljoen euro van Newcastle United over te nemen.

Liverpool won sindsdien immers de felbegeerde landstitel, de Europese Super Cup, de Champions League en het WK voor clubteams. De club zag een situatie à la Adam Lallana of Daniel Sturridge niet zitten, zo klonk het in augustus. De twee verlieten Anfield met een transfervrije status op zak, maar wél met een belangrijk verschil: beiden waren al back-ups alvorens ze hun laatste contractjaar ingingen.

Liverpool wordt al de nodige weken met Thiago Alcántara in verband gebracht. De Spaans international is ook in beeld bij Barcelona, dat de belangstelling ongetwijfeld nog verder zal concretiseren als Wijnaldum niet op de avances vanuit Catalonië zal willen ingaan. Thiago prevaleert echter een overgang naar Liverpool boven een rentree in het Camp Nou. De vraag is of Liverpool ook zelf verder langer door wil met Wijnaldum, of desnoods nog een jaar wil behouden, als Thiago daadwerkelijk aangetrokken kan worden.