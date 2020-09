Gonzalo Higuaín slaat deur bij Juventus definitief achter zich dicht

Gonzalo Higuaín is definitief akkoord met Juventus over de ontbinding van zijn contract, zo melden diverse internationale media, waaronder Goal en Sky Italia. De 32-jarige Argentijn vervolgt zijn loopbaan bij Inter Miami, waarmee hij eveneens tot overeenstemming is gekomen. Higuaín tekent in de Verenigde Staten tot december 2022.

Andrea Pirlo, de nieuwe trainer van Juventus, stelde geen prijs op de aanwezigheid van Higuaín en liet hem weten te mogen vertrekken. Het duurde vervolgens enkele weken voordat de Italiaanse club en Higuaín het akkoord werden over het afkopen van zijn nog een jaar doorlopende verbintenis. Nu dat gebeurd is zal de Zuid-Amerikaan binnen enkele dagen worden gepresenteerd als transfervrije aanwinst van Inter Miami, de club van David Beckham.

Daarmee lijdt Juventus een enorm verlies op Higuaín, die in 2016 nog voor liefst negentig miljoen euro overkwam van Napoli. De Argentijnse spits begon sterk aan zijn periode in Turijn, met respectievelijk 32 en 23 officiële goals in zijn eerste twee seizoenen. Daarna raakte Higuaín uit de gratie en werd hij verhuurd aan AC Milan en Chelsea. Dit seizoen moest de aanvaller het doen met een reserverol en kwam hij tot 11 goals in 44 officiële optredens.

Higuaín gaat bij Inter Miami opnieuw samenspelen met Blaise Matuidi, die deze zomer ook al van Juventus naar de Amerikaanse club verhuisde. Juve staat op het punt om ook afscheid te nemen van Sami Khedira, wiens contract eveneens zal worden ontbonden.