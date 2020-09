‘Ronald Koeman komt verrassenderwijs terug op harde boodschap’

Het is niet uitgesloten dat Luis Suárez toch bij Barcelona blijft, zo meldt het Catalaanse radiostation TV3. Trainer Ronald Koeman zou terugkomen op zijn eerdere mededeling dat Suárez mocht uitkijken naar een nieuwe werkgever en nu positief staan tegenover een langer verblijf van de 33-jarige aanvaller.

Suárez leek de afgelopen tijd op weg naar de uitgang bij Barcelona. De Uruguayaan is volgens de recente berichtgeving in diverse Spaanse media persoonlijk akkoord met Juventus over een tweejarig contract, met de optie voor nog een jaar. Vervolgens kwam er echter een kink in de kabel, omdat Suárez het niet eens wist te worden met Barcelona over de ontbinding van zijn contract in het Camp Nou.

De Catalanen lijken niet bereid om aan de eis van Suárez te voldoen om hem een extra jaarsalaris, naar verluidt veertien miljoen euro netto, uit te betalen. Barcelona lijkt op het standpunt te staan dat het zinloos is om Suárez een jaarsalaris mee te geven, in plaats van hem nog een seizoen te behouden. De club is in beide gevallen een groot bedrag kwijt aan de routinier, maar kan in het laatste geval in ieder geval nog een extra jaar over zijn diensten beschikken.

Daarmee lijkt de overgang van Suárez naar Juventus, die eigenlijk al in kannen en kruiken was, van de baan. La Vecchia Signora bracht deze week volgens Marca al een bod uit op Álvaro Morata, die geldt als alternatief voor de Zuid-Amerikaan. Atlético Madrid wees de aanbieding van vijftig miljoen euro voor de Spaanse centrumspits echter resoluut van de hand en eist het drievoudige daarvan.