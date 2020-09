Arsenal slaat enorme slag met contract van minimaal 379.000 euro per week

Arsenal gaat er toch in slagen om Pierre-Emerick Aubameyang langer aan boord te houden. De 31-jarige sterspeler staat op het punt om een nieuw driejarig contract te ondertekenen in het Emirates Stadium, zo meldt The Athletic. Aubameyang wordt volgens de gerenommeerde sportwebsite de bestbetaalde speler van Arsenal. Hij troeft daarmee Mesut Özil af, die 379.000 euro per week opstrijkt.

Aan het akkoord over de nieuwe verbintenis van Aubameyang gingen maanden van onderhandelingen vooraf. Mikel Arteta speelde een cruciale rol door tijdens de contractbesprekingen in te grijpen. Even leek het erop dat Aubameyang niet tot een akkoord zou komen met the Gunners, maar de manager van Arsenal wist mede door zijn goede verstandhouding het tij te keren. Het huidige contract van de Frans-Gabonese spits loopt tot medio 2021, met de optie voor nog een jaar.

Aubameyang werd de voorbije maanden gelinkt aan clubs als Barcelona en Internazionale, maar laat die interesse dus links liggen. De aanvaller kwam twee seizoenen geleden over van Borussia Dortmund en wist de verwachtingen bij Arsenal meer dan waar te maken. Aubameyang werd twee seizoenen op rij clubtopscorer en maakte de voorbije jaargang 29 goals in 44 officiële duels. Met zijn twee doelpunten tegen Chelsea (2-1) leidde hij Arsenal begin augustus naar de winst in de FA Cup.

Waar Arsenal erin slaagt Aubameyang aan boord te houden, wil de club dolgraag af van Özil. De Duitse middenvelder is echter geenszins van plan te vertrekken en lijkt zijn tot volgend jaar doorlopende contract uit te willen dienen. Pas als er spelers verkocht worden, kunnen de Londenaren de transfermarkt op voor versterkingen. Thomas Partey van Atlético Madrid en Philippe Coutinho van Barcelona zijn in ieder concreet in beeld, terwijl Arteta ook een defensieve versterking aan zijn selectie hoopt toe te voegen.