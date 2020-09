Chelsea zwaait overbodige Michy Batshuayi uit voor huurperiode

Michy Batshuayi komt dit seizoen opnieuw uit voor Crystal Palace. De Londense club huurt de Belgische spits een jaar van stadsgenoot Chelsea, waar hij overbodig was geworden. Batshuayi is geen onbekende van Crystal Palace: hij werd in het tweede deel van het seizoen 2018/19 ook al uitgeleend aan the Eagles en kwam toen in dertien optredens tot zes doelpunten.

De 26-jarige Batshuayi raakte onder manager Frank Lampard uit de gratie bij Chelsea. De centrumspits speelde eind februari zijn laatste officiële wedstrijd voor the Blues en werd regelmatig buiten de wedstrijdselectie gelaten. Door de komst van onder meer Timo Werner van RB Leipzig werd het perspectief voor Batshuayi op speeltijd bij Chelsea nog kleiner. Het afgelopen seizoen speelde hij 25 officiële wedstrijden, waarin hij 8 keer scoorde en 3 assists gaf.

"Ik ben absoluut verheugd Michy weer te verwelkomen bij Crystal Palace", zegt de trotse clubvoorzitter Steve Parish van Crystal Palace. "Hij is een speler waar we al heel lang achteraan zitten. Tijdens zijn eerdere succesvolle periode hier heeft hij zich immens populair gemaakt bij de fans. Met andere Europese topclubs die streden om zijn handtekening zijn we enorm blij dat Michy ervoor heeft gekozen om terug te komen naar ons. Hij gaat ons proberen te helpen naar een hogere eindklassering en wil zelf volgend jaar met België naar het EK."

Ook manager Roy Hodgson is gelukkig met de komst van Batshuayi, wiens contract door Chelsea met een jaar verlengd is tot medio 2022. "Ik ben erg blij dat we Michy een nieuw seizoen gehuurd hebben. Hij maakte een grote impact bij de club in zijn vorige huurperiode, zij het slechts vijf maanden lang, en zorgde voor de dreiging voorin die we nodig hadden. We zijn ervan overtuigd dat hij weer veel doelpunten voor ons zal maken."