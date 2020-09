Erik Falkenburg laat ADO Den Haag achter zich voor binnenlandse overstap

Erik Falkenburg verruilt ADO Den Haag voor Roda JC Kerkrade, zo maken beide clubs via de officiële kanalen bekend. De 32-jarige aanvallende middenvelder wordt door de Limburgse club transfervrij overgenomen en ondertekent een contract tot het einde van het seizoen. Het betekent dat er na drie seizoenen een einde komt aan de samenwerking tussen Falkenburg en ADO.

“Met Erik halen we een zeer ervaren aanvallende middenvelder in huis, met zelfs Europa League ervaring. Erik is een échte prof die met zijn werklust tegenstanders opjaagt. Hij is gevaarlijk in het zestienmetergebied en bij spelhervattingen en corners hebben we met zijn kopkracht een wapen erbij. We zijn zeer content met zijn komst naar Roda JC”, zo licht Jeffrey van As, technisch directeur bij Roda, de komst van Falkenburg toe op de website van de club uit Kerkrade.

Falkenburg werd opgeleid door Sparta Rotterdam en droeg vervolgens het shirt van AZ, NEC Nijmegen, Go Ahead Eagles, NAC Breda, Willem II en ADO. Na Lex Immers (naar NAC Breda) en Tom Beugelsdijk (naar Sparta Rotterdam) is de aanvallende middenvelder de derde routinier die de Hofstad deze zomer verlaat. “Ik wil iedereen bij de club en alle fans bedanken voor de samenwerking en de steun in de afgelopen drie jaar. Ik wens de selectie en de club het allerbeste en hoop dat ADO Den Haag een goed seizoen zal draaien. Ik blijf de club absoluut volgen”, zegt Falkenburg op de website van ADO.

Na de komst van Jurgen Streppel als trainer versterkte Roda zich al behoorlijk. Thijmen Goppel,

Xander Lambrix, Kees Luijckx, Patrick Pflücke, Stefano Marzo, Niek Vossebelt, Michalis Ioannou, Jan Hoekstra, Youri Roulaux, Amir Absalem en Fabio Serrarens is Falkenburg de twaalfde zomerse aanwinst voor de Limburgers.