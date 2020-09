André Krul (33) verrast na avonturen met terugkeer bij Jong AZ

AZ heeft zich donderdag verzekerd van de diensten van André Krul. De inmiddels 33-jarige doelman trainde al enige tijd mee met het beloftenelftal van de Alkmaarse club en de proefperiode heeft geresulteerd in een éénjarig contract. Krul zal 'in de eerste plaats een mentorrol vertolken op het trainingsveld', zo valt te lezen op de website van AZ.

Krul was laatstelijk actief voor Alemannia Aachen in Duitsland. De kersverse aanwinst maakte in het verleden enige jaren deel uit van de jeugdopleiding van AZ, al bleef een definitieve doorbraak in de hoofdmacht uit. ”Precies twintig jaar geleden kwam ik vanuit GSV bij AZ terecht, waar Nick van Aart mijn keeperstrainer was. Dat was een droom die uitkwam en wat dat betreft heeft deze terugkeer ook een sentimentele lading”, zo laat Krul na het tekenen van de contracten weten op de clubsite.

”Ik ga een mentorrol vertolken voor de jongere gasten en met name de keepers, onder meer op het gebied van professionaliteit en het leven als topsporter”, verduidelijkt Krul zijn rol binnen het keepersgilde van AZ. ”Ik ben daarnaast fanatiek genoeg om mezelf als keeper te willen blijven ontwikkelen en geef elke dag de volle honderd procent. Dat weet AZ en daarin ziet de club voor mij een mooie voorbeeldfunctie weggelegd.” Krul kwam eerder in Nederland ook uit voor FC Utrecht, Telstar, Sparta Rotterdam AGOVV Apeldoorn, FC Groningen, SC Cambuur en SV Spakenburg. In het buitenland speelde hij in onder meer Malta. Colombia, Puerto Rico, Japan en Australië.

”André kan op het trainingsveld zijn ervaringen delen met onze jonge keepers en spelers”, verklaart hoofd opleidingen Paul Brandenburg. ”Hij is een topprof met een enorme drive om iedere dag beter te worden en gaat het trainen bij Jong AZ combineren met het ondersteunen van onze keeperstrainers bij jeugdteams. Wij geven hem zo de ruimte zich ook binnen het trainersvak te ontwikkelen.” Krul kan eventueel namens Jong AZ uitkomen in de Keuken Kampioen Divisie, want voor de duels met Jong PSV, Jong FC Utrecht en Jong Ajax geldt geen leeftijdslimiet.