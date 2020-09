‘Liverpool-talent Ben Woodburn verrast met huurperiode in Eredivisie’

Ben Woodburn speelt komend seizoen op huurbasis voor Sparta Rotterdam, zo weet de London Evening Standard te melden. De twintigjarige aanvallende middenvelder wordt door de Rotterdammers tijdelijk overgenomen van Liverpool. Pepijn Lijnders, die als assistent van manager Jürgen Klopp bij the Reds werkt, zou de tienvoudig Welsh international hebben aangeraden om te kiezen voor een huurperiode in de Eredivisie.

Woodburn speelt sinds 2007 in de jeugdopleiding van Liverpool en maakte in 2016 al op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht. Met een treffer in de EFL-Cup wedstrijd tegen Leeds United werd Woodburn met 17 jaar en 45 dagen de jongste doelpuntenmaker in de clubgeschiedenis. Nog geen jaar later maakte Woodburn al zijn debuut voor de nationale ploeg van Wales. In zijn eerste interland tegen Oostenrijk in september 2017 tekende hij direct voor zijn eerste interlandtreffer.

De afgelopen jaren is de stormachtige ontwikkeling van Woodburn echter gestagneerd. Liverpool verhuurde hem in de eerste helft van het seizoen 2018/19 voor het eerst aan Sheffield United, maar in de Championship kwam hij mede door blessureleed tot slechts acht optredens. Tijdens zijn tweede huurperiode bij Oxford United in de League One gooide een voetbreuk afgelopen seizoen roet in het eten, al kwam hij nog wel tot zestien officiële wedstrijden.

Bij Sparta moet Woodburn nu zijn ontwikkeling weer op gang helpen. Volgens de London Evening Standard maakt de tienvoudig Welsh international op aanraden van Lijnders nu de gang richting Het Kasteel. Na Lennart Thy (afkomstig van PEC Zwolle), Reda Kharchouch (afkomstig van Telstar), Michaël Heylen (afkomstig van FC Emmen), Danzell Gravenberch (afkomstig van FC Dordrecht), Maduka Okoye (afkomstig van Fortuna Düsseldorf), Benjamin van Leer (afkomstig van Ajax) en Tom Beugelsdijk (afkomstig van ADO Den Haag) zou Woodburn de achtste versterking van Sparta zijn.