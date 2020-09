NAC kijkt met ongeloof naar Eindhoven: ‘Geen serieus bod? Ik heb buikpijn’

De komst van Kaj de Rooij naar NAC Breda is voorlopig van de baan. FC Eindhoven ziet namelijk niets in het derde bod van 300.000 euro dat door de Parel van het Zuiden is neergelegd bij de provinciegenoot. NAC was tevens bereid om een promotiebonus van 100.000 euro en een doorverkooppercentage van vijftien procent af te spreken. In Eindhoven wil men echter niets weten van een vertrek van De Rooij, die nog een jaar vastligt.

”Ik vind het heel vervelend voor Kaj en we hadden hem er graag bij gehad, maar de partijen komen er helaas niet uit”, verklaart algemeen directeur Mattijs Manders namens NAC in een reactie aan BN DeStem. ”NAC heeft er alles aan gedaan en zeker voor eerste divisie begrippen een fantastische aanbieding gedaan. Verder gaan dan wat we nu geboden hebben, is voor NAC niet verantwoord. Dan houdt het op, hoe jammer wij dat ook vinden.” Als FC Eindhoven akkoord was gegaan met het bod vanuit Breda, dan was De Rooij deze donderdag nog medisch gekeurd. Zover komt het dus niet. PSV legde onlangs ook een bod neer voor de aanvaller, maar ook daar zei de stadgenoot 'nee' tegen.

FC Eindhoven aast op een transferbedrag van circa 700.000 euro, zo benadrukt technisch manager Marc Scheepers in gesprek met het Eindhovens Dagblad. ”Het ligt zo ver uit elkaar dat het lastig wordt. Er moet een keer een serieus bod komen, want wat er nu wordt geboden, is niet serieus.” De reactie van Scheepers zorgt weer voor grote verbazing bij Manders. ”Geen serieus bod? Ik krijg er bijna buikpijn van. Gisteravond was ik bereid om vanuit naar Den Haag naar Eindhoven te gaan om de deal af te ronden. Dat heb ik voorgesteld.”

”Namens NAC had ik de intentie om in Eindhoven af te spreken om tot een beslissing te komen waar iedereen tevreden mee is. Want via de e-mail blijft de houding toch een beetje star. Face to face praat en onderhandelt makkelijker en zo kunnen meerdere varianten besproken worden. Dat weigerde Eindhoven. Scheepers zei: 'Dat willen mijn commissarissen niet'. Dan houdt het op. Wij schakelen nu door naar andere opties”, zo besluit Manders.