‘Zoet krijgt in Italië mogelijk gezelschap van Champions League-winnaar (37)’

Jeroen Zoet krijgt bij Spezia mogelijk gezelschap van Yaya Touré. Een tussenpersoon heeft de 37-jarige middenvelder volgens Secolo XIX aangeboden bij de voor het eerst naar de Serie A gepromoveerde club. I Aquilotti hebben laten weten dat op dit moment eerst alle opties onderzocht worden, alvorens Touré te horen krijgt of er voor hem plaats in het noorden van Italië.

Touré zit sinds het begin van dit kalenderjaar zonder club, nadat hij het Chinese Qingdao Huanghai achter zich liet. Eerder deze zomer verscheen de 97-voudig Ivoriaans international op het trainingsveld bij League Two-club Leyton Orient, naar eigen zeggen om zijn ‘benen te testen’. Het is in ieder geval zeker dat Touré voorlopig nog geen punt achter zijn imposante loopbaan gaat zetten en hij werd recent ook gelinkt aan een overstap naar het Braziliaanse Botafogo.

De middenvelder speelde voor achtereenvolgens ASEC Mimosas, KSK Beveren, Metallurg Donetsk, Olympiacos, AS Monaco, Barcelona, Manchester City, andermaal Olympiacos en Qingdao Huanghai, alvorens hij zonder club kwam te zitten. Tijdens zijn loopbaan veroverde Touré onder meer de Champions League (met Barcelona), twee Spaanse landstitels en drie Premier League-titels. Spezia promoveerde afgelopen seizoen via de play-offs voor het eerst in zijn bestaan naar de Serie A en versterkte zich naast Zoet reeds met Gregorio Morachioli, Jacopo Sala, Lorenzo Colombini en Daniel Boloca.