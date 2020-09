Messi verbaast Spaanse media tijdens door Koeman gegeven vrije dag

Lionel Messi verscheen donderdag gewoon op het trainingsveld van Barcelona, ondanks het feit dat trainer Ronald Koeman de A-selectie een vrije dag had gegeven. Op foto's en video's op onder meer Twitter blijkt dat Messi tijdens de oefensessie gezelschap had van onder meer Antoine Griezmann, Sergio Busquets en Clément Lenglet. Barcelona had speciaal voor Messi een extra training ingepland, zo klinkt het. In de Spaanse media wordt er volop gesproken over de beslissing van het boegbeeld om extra trainingsarbeid te verrichten.

Messi besloot vorige week om er definitief nog een jaar bij Barcelona aan vast te plakken, ondanks de hardnekkige geruchten over een tussentijds vertrek richting Manchester City. In een exclusief interview met Goal gaf de Argentijn aan geen trek te hebben in een juridisch gevecht met Barcelona, dat bleef vasthouden aan de ontsnappingsclausule van zevenhonderd miljoen euro in het tot 2021 lopende contract van Messi. Afgelopen maandag meldde de 33-jarige aanvaller zich bij Koeman voor zijn eerste training in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Messi ontbrak woensdag overigens wel toen Koeman twee trainingsessies in petto had voor zijn spelers.

Víctor Valdés, die jarenlang met Messi samenspeelde bij Barcelona, verwacht dat zijn voormalig ploeggenoot zich voor de volle honderd procent gaat inzetten. ”Alle geruchten over een mogelijk vertrek hebben mij ook pijn gedaan”, vertelt de oud-doelman aan RAC1. ”Messi was erbij toen ik doorbrak in de hoofdmacht van Barcelona en de band is altijd zeer hecht gebleven. De verhalen doen zeer omdat er in mijn optiek helemaal niet mag worden getwijfeld aan de houding van Lionel. De pijn wordt ook veroorzaakt door de ladingen met kritiek, maar dat hoort schijnbaar bij het voetbal.”

”Ik ben erg blij dat Barcelona erin is geslaagd om Messi te behouden en ik hoop dat er nog vele mooie momenten zullen volgen”, kijkt Valdés met een optimistisch gevoel naar de toekomst in het Camp Nou. ”Ik verwacht dat Messi een goed seizoen gaat draaien, we gaan de Leo zien die zijn kwaliteiten ten volle zal benutten. Hij is in staat om in elke wedstrijd beslissend te zijn, daar bestaan geen twijfels over. Dat is wat mij betreft het allerbelangrijkste”, zo besluit de oud-keeper van Barcelona.