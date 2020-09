Slechts twee spelers in Eredivisie met betere cijfers dan Robben

Van alle clubs uit de Eredivisie zorgde FC Groningen deze transferzomer voor de grootste stunt door Arjen Robben terug te laten keren. Mark-Jan Fledderus is achter de schermen lang bezig geweest om de voormalig Oranje-international uit zijn pensioen te halen, maar dat is niet het enige waar de technisch directeur in aanloop naar het nieuwe Eredivisie-seizoen mee bezig is geweest. Hij hielp negen Groningen-spelers aan een nieuwe club, terwijl hij totaal zes versterkingen aan de selectie van trainer Danny Buijs wist toe te voegen. Voetbalzone legt de nieuwelingen onder de loep met behulp van sportanalysebedrijf SciSports.

Met 35 punten uit 26 wedstrijden stond FC Groningen op de negende plek in de Eredivisie toen het seizoen abrupt werd afgebroken door de coronacrisis. Met nog acht wedstrijden voor de boeg was het team van Buijs nog volop in de race voor kwalificatie voor Europees voetbal. Het bereiken van de play-offs zal ook komend seizoen weer de doelstelling zijn die men in Groningen hoopt te behalen. Op weg naar de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen is het de vraag hoe de selectie van Buijs er voorstaat. Met Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC), Django Warmerdam (FC Utrecht) en Mike te Wierik (Derby County) heeft Fledderus drie belangrijke spelers uitgezwaaid. Vergeleken met de zomerse transferperiode heeft Groningen minder kwaliteit ingeleverd, want toen vertrokken onder meer Ritsu Doan (PSV), Julian Chabot (Sampdoria), Ludovit Reis (Barcelona), Mimoun Mahi (FC Zürich) en Samir Memisevic (Hebei China Fortune). De huidige transferperiode loopt door tot in oktober en dat betekent dat er nog van alles kan gebeuren. Azor Matusiwa heeft zijn vertrekwens niet onder stoelen of banken gestoken en Ajdin Hrustic gaat Groningen waarschijnlijk verlaten. Eintracht Frankfurt en 1. FC Köln hebben serieuze interesse voor de middenvelder, die naar verluidt twee miljoen euro moet kosten.

Voetbalzone neemt de statistieken van de nieuwkomers Arjen Robben, Wessel Dammers, Nigel Bertrams, Damil Dankerlui, Patrick Joosten en de kersverse aanwinst Jörgen Strand Larsen onder de loep en waagt zich aan een voorspelling over hun meerwaarde op basis van de cijfers van SciSports. Het sportanalysebedrijf verzamelt data van bijna 200.000 voetballers en honderden competities, waardoor spelers eenvoudig met elkaar te vergelijken zijn. Ook kent het bedrijf ratings toe aan spelers en wordt aan de hand van een algoritme een niveau bepaald wat de speler in zijn piekjaren kan bereiken. De SciSkill Index (een score tussen de 0 en 180) zegt per definitie niet of iemand voetbaltechnisch de beste of slechtste is, maar toont aan of iemand op een bepaald niveau een invloed heeft gehad op het teamresultaat in het verleden. Hoe hoger de score is, hoe hoger de kans dat hij een positief effect heeft op het wedstrijdverloop. De gegevens zijn uiteraard gebaseerd op het verleden en bieden dus geen garantie op de toekomst, waar de spelers in een nieuwe omgeving moeten zien te aarden. Wel geeft het een indicatie van wat men in Groningen ongeveer mag verwachten van de nieuwelingen.

Van alle nieuwelingen is de naam van Robben degene die verreweg het meest in het oog springt. Alle ogen van de voetbalwereld waren eind juni op Groningen gericht toen de club bekendmaakte dat de 36-jarige aanvaller weer ging voetballen en voor een seizoen heeft getekend in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Zijn rentree bij Groningen verklaarde de felle oefensessies op de velden van zijn oude club Bayern München, want Robben werkte al langer aan zijn comeback. Hij had aanbiedingen over de hele wereld, maar koos vanuit liefde voor de club waar hij werd opgeleid en zijn doorbraak kende. Wanneer Robben ook maar in de buurt komt van zijn oude niveau, is hij verreweg de beste aanvaller in van Groningen en misschien wel de complete Eredivisie. Iedereen is bekend met een ongekende kwaliteiten van de routinier. Veel zal afhangen van zijn fysieke gesteldheid, of hij in staat is om fit te blijven en of hij zijn niveau weer kan halen. Aan zijn gedrevenheid zal het in ieder geval niet liggen. Robben zal met al zijn ervaring van onschatbare waarde zijn voor de complete selectie en met name de jonge talenten.

Arjen Robben tekende tegen Arminia Bielefeld voor zijn eerste goal sinds zijn terugkeer bij FC Groningen. De routinier is door trainer Danny Buijs gekozen tot aanvoerder.

Robben wordt – wanneer fit – met afstand gezien als de beste speler van FC Groningen. De cijfers van SciSports onderschrijven dat ook. Ondanks dat hij een jaar niet heeft gevoetbald nadat hij zijn carrière vorig jaar beëindigde bij Bayern München, steekt hij er met kop en schouders bovenuit. Hij heeft nog altijd een SciSkill van 98.6 en een potentie van 102.2, waarmee hij de rest van de Groningen-spelers ver achter zich laat. In de Eredivisie lopen genoeg jonge spelers rond met een hoger potentieel, maar er zijn maar weinig spelers die hoger scoren. Alleen bij Ajax lopen twee spelers rond met een hogere score: David Neres (SciSkill 114, potentie 134) en Dusan Tadic (SciSkill 103.2, potentie 107). Nog voordat Robben zijn officiële rentree heeft gemaakt in de Eredivisie plukt Groningen al de vruchten van zijn terugkeer. Zo verkocht de club aanzienlijk meer seizoenkaarten, ging de shirtverkoop door het dak, kreeg het wereldwijd grote aandacht in de media en zijn de volgers op de socialmediakanalen hard gestegen.

Minder aandacht dan Robben kreeg Wessel Dammers bij zijn transfer. Na het vertrek van Te Wierik was het aan Fledderus de taak om een nieuwe centrumverdediger te vinden en die pikte hij transfervrij op bij Fortuna Sittard. De mandekker werd opgeleid bij Feyenoord, wist niet door te breken in Rotterdam en groeide in Limburg uit tot een belangrijke kracht. Door een zware knieblessure was hij een jaar uit de roulatie. Eind vorig jaar raakte hij weer fit en bewees hij zich in de ploeg van Sjors Ultee en Kevin Hofland als een vaste waarde en aanvoerder. Met een SciSkill van 60.5 behoort hij tot de beste elf spelers van Groningen en mag hij zich na Manchester City-huurling Ko Itakura (64.7) de beste centrale verdediger uit de selectie noemen. SciSports ziet hem als een first team player voor Groningen, wat inhoudt dat hij met zijn kwaliteiten het in zich heeft om een vaste basisspeler te worden. Dammers wordt omschreven als een stopper, een fysiek sterke verdediger die zich doorgaans vastbijt in een spits en graag de duels aangaat. De 25-jarige aanwinst is sterk in het kiezen van positie en goed in het onderscheppen van de bal.

Vergeleken met Te Wierik is Dammers een ander type speler. De naar Derby County vertrokken verdediger wordt door SciSports gezien als een ball winning defender, een verdediger die uitblinkt in het onderscheppen van passes en steekballen doordat hij zich vaak goed weet op te stellen omdat hij het spel goed kan ‘lezen’. Anders dan Dammers liet Te Wierik bij Groningen zien dat hij beschikte over een goede versnelling en tackle. Kwalitatief gaat Groningen er met Dammers als vervanger voor Te Wierik op achteruit. De aanwinst van Derby County heeft een SciSkill van 75.3, terwijl Dammers met 60.5 een stuk lager zit. De nieuwe Groningens-speler is echter wel drie jaar jonger dan Te Wierik, die op zijn 25ste levensjaar al een SciSkill had van 66.4. “Wij denken dat hij met zijn ervaring onze talentvolle spelers verder kan helpen in hun ontwikkeling. Hij is niet voor niets de aanvoerder van Fortuna Sittard. Hij is een stabiele verdediger met een goed overzicht en rust aan de bal”, vertelde Fledderus eerder dit jaar bij het aantrekken van Dammers.

Mike te Wierik heeft bij SciSports een betere beoordeling dan Wessel Dammers, al zijn de verschillen tussen de twee centrumverdedigers niet enorm groot.

Het vertrek van Zeefuik was voor Groningen niet meer tegen te houden. De voormalig jeugdspeler van Ajax zag een jaar geleden al een transfer in rook opgaan en was nu zonder twijfel toe aan de volgende stap. Hertha BSC heeft hem voor ongeveer vier miljoen euro in huis gehaald en zijn vertrek is door Fledderus opgevangen met de 24-jarige Damil Dankerlui, een andere speler met een verleden bij Ajax. Net als zijn voorganger Zeefuik heeft ook Dankerlui een enorme drang naar voren. Met een SciSkill van 63.6 en een potentie van 80.3 is de verwachting dat de van Willem II overgenomen back een vaste basisspeler wordt. Volgens de cijfers heeft hij het zelfs in zich om uit te groeien tot een sleutelspeler. Wel levert Groningen aan kwaliteit in, daar de twee jaar jongere Zeefuik met een SciSkill 76.4 en een potentie van 93.9 meer kwaliteit wordt toegedicht. Met Zeefuik heeft Groningen een van de beste rechtsbacks van de Eredivisie verloren. Alleen Ajacied Noussair Mazraoui (76.8), PSV-aanvoerder Denzel Dumfries (77.5) en AZ-rechtsback Jonas Svensson (80.7) hebben van alle spelers uit de Eredivisie een hogere score bij SciSports.

Een linie naar achteren is Sergio Padt al jarenlang de eerste keus tussen de palen. Hij heeft sinds deze zomer concurrentie van Nigel Bertrams. De 27-jarige keeper was clubloos sinds zijn vertrek bij MVV en zal als stand-in van Padt fungeren. Bertrams zal zich met een SciSkill van 45.2 moeten schikken in zijn rol als reserve; Padt is na Arjen Robben de speler met de hoogste score uit de selectie van Groningen (78.9). Een andere speler met een relatief hoge score in de Groningen-selectie is Patrick Joosten, overgekomen van FC Utrecht. De 24-jarige linksbuiten, die ook als centrumspits uit de voeten kan, heeft een SciSkill van 64.5 en een potentie van 72.8, waardoor de verwachtingen hoog zijn. Met zijn score is de verwachting dat hij een basisplaats verovert en kan uitgroeien tot een sleutelspeler. “Hij is een creatieve speler, die iemand kan uitspelen en veel snelheid heeft”, zegt Fledderus op het clubkanaal. “Daar hadden wij behoefte aan in ons team. We zijn heel blij dat hij erbij komt, want hij geeft ons meer mogelijkheden. Patrick had wat opties in het buitenland, maar we hebben goede gesprekken met hem gevoerd en uiteindelijk wilde hij vol voor FC Groningen gaan. Ergens anders kon hij waarschijnlijk meer geld verdienen, dus daar kiest hij niet voor.”

Groningen was al geruime tijd op zoek naar een nieuwe spits en die werd deze week gevonden in de persoon van Jörgen Strand Larsen. Het Noorse talent is twintig jaar oud, komt voor ongeveer een miljoen euro over van Sarpsborg 08 FF en heeft voor vier jaar getekend. De aankoop stond niet bovenaan het lijstje van Fledderus, die eerder naast de komst van Ferdi Druijff en Ricky van Wolfswinkel greep. De technisch directeur nam ruimschoots de tijd om met de beste optie te komen. Fledderus kwam met zijn team tot de conclusie dat de nieuw spits over lengte, kracht, snelheid en wendbaarheid moest beschikken. Bovendien wilde Groningen een aanvaller die balvast is en de techniek heeft om anderen beter te laten renderen. “Hoewel de roep om een spits met de dag toenam, wilden wij vooral een goede keuze maken. Kwaliteit boven snelheid”, benadrukt Fledderus. “We wilden honderd procent overtuigd zijn van de keuze die we zouden maken. We hadden daarbij meerdere opties. Het was een keuze uit een lijst met spitsen, die bewezen hebben doelpunten te kunnen maken, en een lijst met jongens die de voorwaarden en potentie hebben om te gaan scoren.”

Strand Larsen heeft zich nog niet bewezen, maar wordt door SciSports gezien als een hot prospect, een speler die nu nog over een lage SciSkill beschikt (38.7), maar de potentie heeft (70.3) om uit te groeien tot een sleutelspeler. De kwaliteiten van de Noors jeugdinternational die deze week nog in actie kwam tegen Jong Oranje (2-0) werden de afgelopen tijd kritisch geanalyseerd. “Wij zijn ervan overtuigd met hem de juiste keuze te hebben gemaakt, maar beseffen ook dat Jörgen nog jong is en alles te bewijzen heeft. Hij heeft uitstekende voorwaarden; fysiek sterk, groot, behoorlijk snel en een goede techniek. Hij zal zich moeten aanpassen en misschien tijd nodig hebben om zich verder te ontwikkelen, daarbij zullen wij hem moeten helpen. Voor ons staat één ding wel vast: deze jongen heeft de kwaliteiten een heel goede spits te worden en misschien gaat dat snel en misschien heeft hij net wat meer tijd nodig.” Omdat de aankoop er misschien niet direct zal staan, blijft Groningen doorzoeken naar een extra aanvaller.

Richairo Zivkovic traint al enige tijd mee met de selectie van Buijs en een definitieve terugkeer is niet uitgesloten. De zaakwaarnemer van de 23-jarige spits is momenteel in gesprek met Changchung Yatai, de Chinese club waar zijn contract nog een jaar doorloopt. Mocht Zivkovic daadwerkelijk terugkeren in Groningen dan is Fledderus nog steeds niet klaar op de transfermarkt. De zoektocht naar een nieuwe linksback is nog altijd in volle gang. Een vervanger voor Warmerdam is nog niet gevonden, waardoor Buijs zondag voor de start van de Eredivisie tegen PSV weinig opties heeft. Amir Absalem is immers vertrokken naar Roda JC Kerkrade. Vlak voor de start van het nieuwe seizoen heeft Fledderus de Groningen-selectie bijna op orde, maar hij is nog niet uitgewinkeld.