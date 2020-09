Verbazing over interesse Barcelona: ‘Depay is geen Messi of Ronaldo’

Ronald Koeman is druk bezig met de invulling van de Barcelona-selectie voor aankomend seizoen. De namen van onder meer Memphis Depay en Georginio Wijnaldum prijken op het wensenlijstje van de Nederlandse coach, zo is de laatste tijd herhaaldelijk naar voren gekomen in de Spaanse media. Louis van Gaal, verdeeld over twee periodes coach van de Catalaanse grootmacht, heeft echter zo zijn twijfels bij de interesse vanuit Barcelona in Depay.

”Vraagtekens zullen er altijd zijn”, verklaart Van Gaal, die Depay bij Manchester United één seizoen meemaakte, in een interview met Tuttomercatoweb. ”Depay is zonder meer een interessante speler, zeker als hij de vrijheid krijgt om acties te maken.” De clubloze oefenmeester plaatst wel gelijk een kanttekening. ”Jezelf in het eerste jaar bij een nieuwe club aanpassen aan de nieuwe cultuur en nieuwe ploeggenoten is altijd de zwaarste opdracht. Kijk maar naar Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt.”

”Depay heeft talent, maar hij is geen Lionel Messi of Cristiano Ronaldo”, voegt Van Gaal daaraan toe. De voormalig Barcelona-trainer laat zich ook uit over de aanstelling van Koeman in het Camp Nou. ”Ik vind hem een goede trainer. Hij heeft als speler een verleden bij de club, waardoor Ronald meer krediet heeft bij de achterban. Gezien de problemen rondom Lionel Messi zal het desondanks geen makkelijke klus voor hem worden”, zo voorspelt Van Gaal.

Barcelona zoekt een opvolger van Luis Suárez, die naar alle waarschijnlijkheid op korte termijn vertrekt. Internazionale-spits Lautaro Martínez werd te duur gevonden, waardoor men is uitgekomen bij Depay. Volgens Mundo Deportivo twijfelt de clubleiding echter aan de noodzaak van het aantrekken van de aanvaller van Olympique Lyon. Een deel van het Barcelona-bestuur zou graag zien dat Koeman aan de slag gaat met de pas zeventienjarige Ansu Fati.