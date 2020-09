Lampard bevestigt slecht nieuws over Ziyech en ontkent aanstaande transfer

Hakim Ziyech komt komende maandag niet actie als Chelsea het Premier League-seizoen opent met een uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion. Frank Lampard, manager van the Blues, bevestigt op de persconferentie in aanloop naar het bezoek aan the Seagulls de berichtgeving van The Athletic, dat meldde dat de van Ajax overgekomen aanvallende middenvelder annex buitenspeler nog een aantal weken nodig heeft om weer fit te worden.

“Ziyech is geblesseerd geraakt aan de knie en is niet tijdig fit voor het bezoek aan Brighton. We hopen dat het slechts een kwestie van een paar weken is”, zo tekent Goal op uit de mond van Lampard. Ziyech kwam op zaterdag 29 augustus voor het eerst in actie voor Chelsea in een oefenduel met Brighton. Hij maakte een goede indruk, maar hield desondanks gemengde gevoelens over aan zijn officieuze debuut.

In de openingsfase van de tweede helft werd hij naar de kant gehaald nadat hij een blessure opliep bij het nemen van een vrije trap. Strompelend verliet hij het veld, om vervangen te worden door Conor Gallagher. Overigens kan de manager van Chelsea in Brighton ook niet beschikken over twee andere aanwinsten. “Ben Chilwell werkt nog aan zijn fitheid en zal niet meereizen. Thiago Silva is in Londen, zal dit weekend trainen, maar is nog niet klaar voor de wedstrijd van aankomende maandag.”

Lampard verwacht tegelijkertijd wel te kunnen beschikken over Fikayo Tomori, die volgens Engelse media op het punt zou staan de tijdelijke overstap naar Everton te maken. “Ik ben niet op de hoogte van de gesprekken over Fikayo. Hij heeft vandaag met ons getraind en is komende maandag van de partij”, verzekert de oefenmeester. Het lijkt tegelijkertijd aannemelijk dat Michy Batshuayi niet van de partij is tijdens het bezoek aan het Amex Stadium. De Belgische spits staat op het punt om op huurbasis naar Crystal Palace te verkassen, al noemt Lampard zijn situatie nog ‘onduidelijk’.

Chelsea versterkte zich naast Ziyech voorlopig met Timo Werner, Kai Havertz, Thiago Silva en Chilwell. “We hebben de zaken kunnen doen die we wilden doen. Ik hoop dat we het op een goede manier gedaan hebben en slagen ze erin zo snel mogelijk hun draai te vinden binnen het elftal”, stelt Lampard. Over het aantrekken van een nieuwe doelman, een vacature waarvoor Edouard Mendy van Stade Rennes nadrukkelijk genoemd wordt, wil de manager van Chelsea niks kwijt. “Andere mensen moeten maar zeggen of we kunnen meedoen om de titel. Afgelopen seizoenen eindigden we behoorlijk wat punten achter Manchester City en Liverpool, dus we moeten dat gat dichten.”