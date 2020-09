‘Arjen Robben zet doelstelling kracht bij met basisplaats tegen PSV’

Alles wijst erop dat Arjen Robben zondag tegen PSV een basisplaats heeft bij FC Groningen. RTV Noord komt tot deze conclusie na het aanschouwen van de groepstraining van donderdag. Robben trainde na afloop van de oefensessie nog wel enige tijd individueel, zo klinkt het. De 36-jarige vleugelaanvaller kondigde eind juni, toen hij officeel terugkeerde in Groningen, al aan dat hij als basisspeler aan het nieuwe Eredivisie-seizoen wil beginnen.

Trainer Danny Buijs had afgelopen zondag in de vriendschappelijke ontmoeting met Arminia Bielefeld (1-1) ook al een basisplaats in petto voor Robben. De geroutineerde buitenspeler gaf met een doelpunt gelijk zijn visitekaartje af in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Robben werd uit voorzorg in de rust gewisseld door Buijs. Naast Robben heeft de aan Eintracht Frankfurt gelinkte Ajdin Hrustic ook een basisplaats tegen PSV, als vervanger van Tomas Suslov.

Arjen Robben SCOORT, van flinke afstand ??? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 6 september 2020

FC Groningen start zondag op eigen veld om 16.45 uur aan het thuisduel met PSV, waar Robben in het verleden twee seizoenen onder contract stond. Zijn laatste wedstrijd in de Eredivisie was op 11 april 2004, in de wedstrijd van de Eindhovenaren tegen FC Groningen. Daarna volgden voor Robben avonturen bij achtereenvolgens Chelsea, Real Madrid en Bayern München.