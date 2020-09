Competitiestart Cillessen valt in het water; Marca meldt duur absentie

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Jasper Cillessen op tijd fit is voor de hervatting van LaLiga. De doelman van Valencia is met een spierklachten aan het linkerbeen afgehaakt, zo meldt de Spaanse club via de officiële kanalen. Cillessen deed nog wel gewoon mee bij het Nederlands elftal in de Nations League-duels met Polen (1-0) en Italië (0-1). Valencia begint zondag op eigen veld tegen Levante aan de nieuwe voetbaljaargang in Spanje.

Cillessen kon vanwege de spierkwetsuur woensdag niet aansluiten bij de groepstraining van Valencia. Deze donderdag werd de Nederlande sluitpost medisch onderzocht en de resultaten zijn allesbehalve geruststellend. Marca meldt dat het om een kleine spierscheuring gaat, wat inhoudt dat Cillessen minstens drie weken uit de roulatie is. De verwachting is dat trainer Javi Gracia tegen Levante kiest voor Cristian Rivero onder de lat.

‘Valencia duwt Jasper Cillessen naar uitgang: Engeland of Duitsland lonkt’

Het is de vraag of Jasper Cillessen nog lang aan Valencia verbonden is. Lees artikel

De kans lijkt klein dat Cillessen in het restant van de transferperiode, die loopt tot 5 oktober, nog kan worden verkocht door Valencia. De Spaanse club is jaarlijks meer dan tien miljoen euro kwijt aan de doelman en het bestuur wil de druk op de begroting verlichten door de Nederlander tussentijds van de hand te doen. De spierblessure lijkt de plannen van Valencia omtrent Cillessen echter te doorkruizen.

Gols Media meldde onlangs dat Cillessen door Valencia was aangeboden bij meerdere clubs in de Premier League en Bundesliga. De voormalig doelman van Ajax en Barcelona zou tussen de tien en twaalf miljoen euro moeten kosten, al is een verhuurperiode ook bespreekbaar voor los Che. De verbintenis van de in 2019 aangetrokken Cillessen in Valencia loopt nog drie jaar door.