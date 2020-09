‘Ajax beëindigt én start huurperiode voor aankoop van ruim acht miljoen’

Hassane Bandé gaat Ajax andermaal op huurbasis verlaten. TRT Spor verzekert dat Göztepe een akkoord heeft bereikt over de tijdelijke komst van de 21-jarige vleugelaanvaller. Het zou betekenen dat de huidige huurperiode van Bandé bij FC Thun voortijdig beëindigd zou worden, want de vijfvoudig international van Burkina Faso is in principe nog tot de zomer van 2021 verhuurd aan de Zwitserse club.

In het voorbije halfjaar speelde Bandé dertien wedstrijden voor FC Thun. Met twee assists kon de aanvaller niet voorkomen dat de club via een play-off tegen FC Vaduz degradeerde uit de Zwitserse Super League. In principe zou Bandé daardoor een seizoen op het tweede niveau in Zwitserland in het vooruitzicht hebben, maar Göztepe biedt hem nu een ontsnappingsmogelijkheid. De nummer elf van het afgelopen Süper Lig-seizoen heeft volgens de berichten uit Turkije zelfs al een akkoord bereikt over de huur van Bandé.

Ajax nam Bandé in de zomer van 2018 voor ruim acht miljoen euro over van KV Mechelen, maar door een zware blessure werd het dienstverband van Bandé bij Ajax voorlopig geen doorslaand succes. De aanvaller uit Burkina Faso liep kort na zijn komst in een oefenduel met Anderlecht een gebroken kuitbeen en een gescheurde enkelband op, die hem het gehele vorige seizoen aan de kant hield. Bandé maakte eind oktober 2019 pas zijn rentree, toen hij bij Jong Ajax als invaller binnen de lijnen kwam in het met 4-0 gewonnen duel met Jong FC Urecht.

Ajax raakte overtuigd van Bandé na zijn eerste seizoen in dienst van KV Mechelen, dat hem weghaalde bij het Burkinese Salitas. Namens de Belgische club was de aanvaller goed voor 12 doelpunten en 2 assists in 27 officiële wedstrijden. Het contract van Bandé bij Ajax loopt voorlopig nog tot medio 2023. Het is voorlopig niet duidelijk of Göztepe een optie tot koop in de huurovereenkomst heeft weten op te nemen.