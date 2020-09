Ziyech zet Ajax-traditie voort bij bekendmaking rugnummer Chelsea

Hakim Ziyech draagt komend seizoen bij Chelsea het shirt met rugnummer 22, zo heeft de Londense club donderdag officieel naar buiten gebracht. De van Ajax overgekomen droeg dit nummer ook al in de voorbereiding op de nieuwe voetbaljaargang en de technische leiding van the Blues heeft besloten om daar geen wijzigingen in aan te brengen.

Het tricot met nummer 22 was tot voor kort in handen van Christian Pulisic, die met nummer 10 aan het nieuwe seizoen in de Premier League begint. Laatstgenoemde neemt het shirt weer over van de onlangs naar Arsenal vertrokken Willian. Ziyech droeg bij Ajax overigens ook al het shirt met rugnummer 22. Hij begin als nummer 10 in Amsterdam, maar dat shirt werd later overgenomen door Dusan Tadic. Ook aankoop Kai Havertz wisselt niet van nummer, waardoor de van Bayer Leverkusen afkomstige spelmaker als nummer 29 aan zijn Engelse avontuur begint. Overige aanwinsten Thiago Silva, Timo Werner en Ben Chilwell hebben respectievelijk nummer 6, 11 en 21 toegewezen gekregen van manager Frank Lampard. Doelman Kepa, die nog steeds in verband wordt gebracht met een tussentijds vertrek bij Chelsea, draagt het keepersshirt met nummer 1.

Squad numbers for the 2020/21 season! ?? pic.twitter.com/jAY5N0cPX4 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 10, 2020

Het duurt overigens nog even voordat Ziyech in een Premier League-duel in het shirt met nummer 22 te bewonderen is. De middenvelder raakte onlangs geblesseerd in een oefenduel met Brighton & Hove Albion op 29 augustus en volgens The Athletic is Ziyech niet op tijd fit voor het competitieduel met dezelfde tegenstander op maandag 14 september. Wellicht dat hij wel op tijd fit is voor het bezoek van kampioen Liverpool aan Stamford Bridge op 20 september.