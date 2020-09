Justin Bijlow komt met geruststellend bericht na pijnlijke beelden

Het leek er even op dat Feyenoord twee dagen voor de competitiestart te maken kreeg met een forse tegenvaller. Justin Bijlow moest donderdag de training voortijdig verlaten met een blessure aan de hand. Op beelden van RTV Rijnmond is te zien dat de 22-jarige sluitpost verkeerd terechtkomt op zijn hand en met veel pijn het trainingsveld moet afstappen, maar hij verzekert in gesprek met de regionale omroep dat alleen zijn duim even dubbel klapte.

Na een ogenschijnlijk onschuldige actie grijpt Bijlow met een vertrokken gezicht naar zijn hand. Hij loopt vervolgens weg achter het doel en gaat op een gegeven moment op de hurken zitten. Een toegesneld staflid helpt Bijlow omhoog en begeleidt hem direct richting de kleedkamers. Feyenoord opent de Eredivisie komende zaterdag met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle en er ontstond even de vrees dat Bijlow dat duel mogelijk aan zich voorbij moest laten gaan.

?? | Justin Bijlow heeft de training van @Feyenoord vroegtijdig verlaten. De 22-jarige keeper kwam bij een actie verkeerd op zijn hand terecht en had duidelijk veel pijn. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de kwetsuur van Bijlow is. pic.twitter.com/mkTpNp7sHl — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) September 10, 2020

“Ik kreeg de bal verkeerd op mijn duim, dat hebben keepers wel vaker, maar er is niets aan de hand. Mijn duim ging even dubbel, dat deed even pijn. Maar ik kan er tegen PEC Zwolle gewoon bij zijn”, benadrukt Bijlow in gesprek met RTV Rijnmond. Sinds het vertrek van Kenneth Vermeer in januari van dit jaar naar LAFC is de jonge sluitpost onbetwist de eerste doelman bij Feyenoord.

Bijlow kampte de afgelopen jaren overigens vaker met blessures. Zo hield een voetblessure hem in 2019 ruim een halfjaar aan de kant. Met Nick Marsman en Ramón ten Hove bevat de selectie van de Rotterdammers nog twee keepers.