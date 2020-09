‘Groot bewonderaar Messi wil bij Barça stokje overnemen van Bartomeu’

Joan Laporta aast op een nieuwe termijn als voorzitter van Barcelona, zo weet onder meer Mundo Deportivo donderdag te melden. De Spaanse bestuurder, tussen 2003 en 2010 ook al preses van de Catalanen, heeft zich echter nog niet officieel kandidaat gesteld. Laporta wil het stokje overnemen van Josep Maria Bartomeu, die na de presidentsverkiezingen van maart 2021 niet terugkeert als voorzitter in het Camp Nou.

Laporta is achter de schermen al druk bezig met zijn kandidatuur, zo klinkt het in verschillende Spaanse media. De verwachting is dat de voormalig Barcelona-voorzitter zich binnen afzienbare tijd officieel in de strijd mengt. Volgens Deportes Cuatro heeft Laporta nog steeds een goede band met Lionel Messi en de presidentskandidaat gaat er naar verluidt alles aan doen om de Argentijnse aanvaller na afloop van zijn contract in 2021 in Barcelona te houden.

In de optiek van Laporta heeft Bartomeu zeker in de afgelopen maanden ondermaats gefunctioneerd als bestuurder, een mening die ook Messi is toegedaan. De spelmaker, die vorige week vrijdag tegenover Goal verklaarde Barcelona trouw te zullen blijven, vindt ook dat de huidige preses de nodige steken heeft laten vallen. "Ik was niet gelukkig en ik wilde vertrekken. Het werd me niet toegestaan en ik zal bij de club blijven, om een juridische strijd te voorkomen. Het bestuur van de club, geleid door president Josep Maria Bartomeu, is een ramp ", zo liet Messi in duidelijke bewoordingen weten.

Laporta ondervindt in de race om het voorzitterschap concurrentie van onder meer Víctor Font i Manté, die naar eigen zeggen geen voorstander is van de recente aanstelling van Ronald Koeman als hoofdtrainer. De overige kandidaten zijn Lluís Fernández Alá en Jordi Farré. Bartomeu heeft er in maart volgend jaar twee termijnen opzitten als voorzitter van Barcelona en kan derhalve niet herkozen worden.