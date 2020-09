‘PSG strikt voormalige AS Roma-captain na afwijzing van Arsenal’

Alessandro Florenzi staat voor een nieuwe verhuurperiode. Volgens Sky Italia en La Gazzetta dello Sport neemt Paris Saint-Germain de 29-jarige rechtsback op huurbasis over van AS Roma. De verliezend Champions League-finalist bedingt tevens een optie tot koop op Florenzi, wiens contract in Rome nog drie seizoenen doorloopt. Een transfersom voor volgend jaar is echter nog niet bekend.

Florenzi wordt door bovengenoemde Italiaanse media aangemerkt als de vervanger van Thomas Meunier, die eerder deze zomer PSG inruilde voor Borussia Dortmund. De rechtsbenige vleugelverdediger werd in het tweede gedeelte van afgelopen seizoen door AS Roma verhuurd aan Valencia. Vanwege de coronacrisis en blessureleed kwam Florenzi in Spanje echter nauwelijks aan spelen toe. PSG wilde in eerste instantie Héctor Bellerin op huurbasis overnemen van Arsenal, maar de Fransen kregen nul op het rekest vanuit Noord-Londen.

De door PSG begeerde Florenzi droeg voordat hij tijdelijk richting Valencia vertrok de aanvoerdersband bij AS Roma. Het aanvoerderschap is inmiddels in handen van Edin Dzeko. Trainer Paulo Fonseca wil voortaan met een driemansverdediging spelen en de kans lijkt klein dat Florenzi in dat geval in de achterhoede zal fungeren. Het is naar verluidt ook twijfelachtig of hij aan de rechterkant van het middenveld wordt geposteerd. Mede hierdoor staat men open voor een nieuwe tijdelijke verhuizing van de flankspeler.

Florenzi kan na Marco Verratti de tweede Italiaanse speler worden in de selectie van PSG. De ervaren rechtsback staat inmiddels op 280 wedstrijden in het shirt van AS Roma, met 28 doelpunten en 32 assists als resultaat. Mocht PSG tot een definitief akkoord komen met de Romeinen, dan is Florenzi de eerste aanwinst voor het seizoen 2020/21.