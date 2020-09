SC Heerenveen hoopt komst van Bayern-toptalent snel af te ronden

SC Heerenveen lijkt een opvolger van Chidera Ejuke op het oog te hebben. Voetbal International en het Algemeen Dagblad melden donderdagochtend dat de Friezen op korte termijn de komst van Oliver Batista Meier af hopen te ronden. De negentienjarige aanvaller moet op huurbasis overkomen van Bayern München.

Batista Meier geldt al lange tijd als een groot talent in de jeugdopleiding van der Rekordmeister. Vanwege de forse concurrentie kwam hij het afgelopen seizoen echter vooral in actie in het tweede elftal en ook in de aankomende voetbaljaargang is er door de aanwezigheid van spelers als Leroy Sané, Kingsley Coman en Serge Gnabry weinig uitzicht op speeltijd.

Batista Meier lijkt dus op huurbasis elders ervaring op te mogen doen en hier hoopt Heerenveen van te kunnen profiteren. De linksbuiten, die eind mei tegen Fortuna Düsseldorf zijn officiële debuut maakte namens Bayern, wordt gezien als een speler die het door Chidera Ejuke achtergelaten gat kan opvullen. De Nigeriaan vertrok onlangs voor om en nabij de twaalf miljoen euro naar CSKA Moskou en de spoeling op de flanken is sindsdien dun.

Het is de bedoeling dat Batista Meier in het aankomende seizoen de aangever wordt van Henk Veerman, die eind vorige maand werd overgenomen van FC St. Pauli. Heerenveen versterkte de selectie verder met Erwin Mulder, Sieben Dewaele en Joaquín Fernández, terwijl ook Pawel Bochniewicz en Jan Paul van Hecke zich op korte termijn bij de selectie van trainer Johnny Jansen aan lijken te gaan sluiten. Naast Ejuke werd er ook afscheid genomen van onder meer Hicham Faik, Filip Bednarek, Warner Hahn, Trevor Doornbusch, Ricardo van Rhijn en de huurlingen Jens Odgaard, Sven Botman, Doan Van Hau en Alen Halilovic.