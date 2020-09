Officieel PSG-debuut lonkt voor Xavi Simons door coronaperikelen

Paris Saint-Germain trapt donderdagavond zijn Ligue 1-seizoen af met een bezoek aan promovendus RC Lens en trainer Thomas Tuchel zal flink moeten puzzelen om een sterk elftal op de been te brengen. Zeven grote namen ontbreken voor de wedstrijd die vlak na de interlandonderbreking wordt gespeeld, waardoor de piepjonge Xavi Simons mogelijk zijn kans krijgt.

PSG speelde ruim twee weken geleden nog de finale van de Champions League tegen Bayern München en een gezamenlijke vakantie die de selectie daarna ondernam richting Ibiza is de grote boosdoener voor de problemen van vanavond. Kylian Mbappé, Neymar, Ángel Di María, Marquinhos, Mauro Icardi, Leandro Paredes en Keylor Navas liepen allemaal een coronabesmetting op op het Spaanse eiland en zijn niet van de partij tegen Lens.

Tuchel moet zodoende een beroep doen op een aantal talenten, waaronder de zeventienjarige Simons. De verwachting in de Franse pers is dat de jonge Nederlander in eerste instantie op de bank zal beginnen, maar mogelijk als invaller zijn officiële debuut mag maken. Simons maakte een ruime maand geleden tijdens een vriendschappelijke ontmoeting met Sochaux al zijn officieuze debuut en liet toen een goede indruk achter.

Naast Simons gaan de negentienjarige Bandiougou Fadiga en Kays Ruiz-Atil, Timothée Pembélé en Arnaud Kalimuendo, allen achttien, waarschijnlijk ook mee naar Lens. L’Équipe verwacht zelfs dat laatstgenoemde van Tuchel een basisplaats krijgt in de spits. De oefenmeester doet verder waarschijnlijk een beroep op linksback Layvin Kurzawa voor de positie van rechtervleugelverdediger en kiest voor de twintigjarige doelman Marcin Bulka op doel.

Verwachte opstelling Paris Saint-Germain: Bulka; Kurzawa, Kehrer, Kimpembe, Bernat; Gueye, Herrera, Verratti; Sarabia, Kalimuendo, Draxler.