Lovren tot tranen geroerd door brief en bijzonder cadeau Henderson

Dejan Lovren heeft Liverpool deze zomer na zes jaar verlaten en zijn vertrek is niet onopgemerkt gebleven. De Kroatische verdediger is een belangrijke kracht geweest bij the Reds en daarom heeft hij een mooi afscheidscadeau gekregen van aanvoerder Jordan Henderson. Op Twitter deelt Lovren een persoonlijke brief en het cadeau dat hij kreeg van zijn ex-ploeggenoot.

De 31-jarige Lovren maakte voor twaalf miljoen euro de overstap naar Zenit Sint-Petersburg, waar hij tot medio 2023 heeft getekend. Henderson heeft hem middels een brief bedankt voor zijn werk bij Liverpool. “Het is onmogelijk om Liverpool voor te stellen zonder jou in de ploeg”, schrijft Henderson, die Lovren ook een replica van de Premier League-trofee cadeau doet. “Het feit je niet meer bij ons terugkomt moet ik nog even laten bezinken. Je was een belangrijk figuur in de ploeg en bent van grote invloed geweest op het punt waar we nu zijn.”

Henderson schrijft aan Lovren dat hij een van de besten ter wereld is op de positie waar hij speelt. “Ook in tijden waarin je het niet makkelijk had stond je voor iedereen klaar”, aldus de middenvelder. “Ik zal nooit vergeten hoe je mij gesteund hebt en het verschil dat je hebt gemaakt voor mij om dit team te leiden. Je bent zelf altijd een captain geweest, zonder dat je daar de band voor hoefde te dragen. We keken allemaal naar jou op.”

Ook buiten het veld zag Henderson Lovren als een voorbeeld. “Iedere speler, ongeacht waar hij vandaan kwam, had een klik met je”, aldus Henderson, die aangeeft dat hij Lovren nu al mist. “Veel succes in de toekomst, en weet dat je altijd broeders hebt in Liverpool als je ons ooit nodig hebt.” Lovren laat op Twitter weten diep geraakt te zijn door de woorden van Henderson: “Bedankt, aanvoerder! Hier zijn geen woorden voor, alleen wat tranen.”