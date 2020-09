‘Van de Beek deelde zelfs een kopstoot uit aan mijn centrale verdediger’

Donny van de Beek meldde zich woensdag voor het eerst op het trainingscomplex van zijn nieuwe werkgever Manchester United en maakte daar ook kennis met zijn nieuwe trainer Ole Gunnar Solskjaer. De middenvelder kwam de Noorse manager in het verleden ook al eens tegen toen hij in de Europa League met Ajax tegen Molde FK speelde en Van de Beek maakte destijds een blijvende indruk op Solskjaer.

Ajax hield vijf jaar geleden dankzij een doelpunt van Van de Beek een punt over aan het bezoek van de Noren: “De eerste goal die hij maakte, maakte hij tegen mij en mijn Molde-team in de Europa League in 2015. We speelden 1-1 gelijk in de Johan Cruijff ArenA en hij scoorde met een fantastische kopbal”, blikte Solskjaer woensdagavond terug in een podcast van de BBC.

“Hij deelde destijds zelfs een kopstoot uit aan mijn centrale verdediger, dus hij was ook moedig! Ik ben onder de indruk van zijn aanstekelijke houding. Ik heb met Edwin van der Sar gesproken, met andere spelers die hem kennen, je gebruikt de mensen die je kent en vertrouwt om een idee te krijgen van iemands karakter”, ging Solskjaer verder. “Je vergeet het nooit als iemand een doelpunt tegen je maakt… ik kan me alleen nog een voorzet herinneren, hij is mijn centrale verdediger te slim af en de bal zeilt aan het begin van de wedstrijd over de keeper heen.”

De oefenmeester denkt dat de komst van Van de Beek voor een nieuwe impuls kan zorgen op zijn middenveld: “Toen we Bruno Fernandes aantrokken wist ik dat we een dergelijke speler nodig hadden. Nu hebben we Donny gehaald en ik had het gevoel dat we een type als hij nodig hadden in het elftal. Hij past als persoon in de clubcultuur, in het elftal en hij zal ons aankomend seizoen en in de komende jaren beter maken. Hij is een veelzijdige speler, een enorm intelligente speler, met een overvloed aan energie en enthousiasme die zich altijd blijft ontwikkelen.”

“Hij maakt doelpunten en dat hebben we nodig vanaf het middenveld. We hebben verspreid over het hele elftal doelpunten nodig, omdat we afgelopen seizoen niet genoeg scoorden om in de top mee te kunnen doen. Hij kan de ruimtes zien en daar op het juiste moment arriveren, de manier waarop hij zijn bewegingen timet is fantastisch”, sloot Solskjaer af. Hoewel het nieuwe Premier League-seizoen aankomend weekend van start gaat, krijgt Manchester United vanwege het behalen van de halve finales van de Europa League nog even vakantie. The Red Devils beginnen het nieuwe seizoen volgende week zaterdag tegen Crystal Palace.