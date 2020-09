Bedrijf uit Alkmaar lanceert ‘TikTok voor sport’ en geeft Eredivisie primeur

Had de keeper die bal kunnen zien aankomen of moest de verdediger eerder uitstappen? Dat soort vragen weet Kenneth Perez als analist van FOX Sports altijd perfect in beeld te brengen dankzij de technologie van Beyond Sports. Het Alkmaarse bedrijf maakt het voor een selecte groep analisten en voetbalclubs al jaren mogelijk om wedstrijdbeelden van alle standen terug te kijken en gaat nu een grote stap verder: met hun nieuwe app GameFace wordt het voor iedereen mogelijk om de wedstrijd die je in het stadion of op de televisie kijkt ook direct virtueel weer te geven op je mobiel. Zo kun je alles direct vanuit het perspectief van de spelers zien en dit uitwerken tot een eigen, volledig opgepimpte analyse die je kunt delen met je vrienden.

Door Thijs Verhaar

Oprichters Sander Schouten en Nicolaas Westerhof kunnen hun opwinding nauwelijks bedwingen als ze aan de journalisten van Voetbalzone uitleggen hoe ze de wereld willen veroveren. Hun bedrijf krijgt in technische kringen al zes jaar internationale erkenning voor hun uitvindingen met virtual reality en vrijdag is de dag waarop het grote publiek er eindelijk gebruik van kan gaan maken, nu de Eredivisie de internationale primeur krijgt. “Vier jaar geleden kwamen Kenneth Perez op FOX en Jamie Carragher op Sky Sports ineens met hun VR-brillen op televisie en nu zijn we zo ver dat iedereen het gewoon zonder bril direct op zijn eigen smartphone kan gebruiken. En de app biedt ook mogelijkheden om de beelden met grappige filters te bewerken en je kunt het compleet zelf editen met muziek en dergelijke, dus het wordt een soort TikTok voor sport”, legt Schouten hun product zo eenvoudig mogelijk uit.

Gullit formato LEGO pic.twitter.com/73QRnt8nCe — Amici di A.C. Milan (@AmiciMilan) April 9, 2020

In werkelijkheid is de technologie erachter zo complex dat voorlopig geen enkel ander bedrijf ter wereld hetzelfde product kan aanbieden, verzekert het duo. “Wij zijn de eersten die dit doen en als de productlancering in de Eredivisie goed aanslaat, zijn we er klaar voor om de technologie ook voor andere competities en sporten te lanceren.” Beyond Sports heeft dankzij hun harde werk van de afgelopen jaren al een contract met bijvoorbeeld de Premier League, American footballbond NFL en de Amerikaanse ijshockeybond NHL, terwijl men daarnaast ook in vergevorderd gesprek is met basketbalbond NBA. “Alle topclubs zijn erbij gebaat om dingen te zien vanuit het perspectief van de sporters, want dit kan zorgen voor betere keuzes”, rekent Schouten voor.

Met het aanbieden van die technologie aan clubs en nationale bonden heeft het bedrijf uit Alkmaar de afgelopen jaren zijn geld verdiend en achter de schermen is er al die tijd ook gewerkt aan het grotere plan: dezelfde technologie aanbieden aan de fans, die op deze manier in de schoenen van hun helden kunnen staan. “Met onze app kun je straks direct zien of bijvoorbeeld Daley Blind wel of niet goed gepositioneerd stond bij een tegentreffer en je kunt ook meteen terugkijken of Steven Berghuis zijn medespeler had moeten zien lopen of dat dat onmogelijk was vanuit zijn positie”, leggen Schouten en Westerhof uit. Het is hun droom dat talloze voetbalfans die mogelijkheid gaan benutten om er hun eigen analyses op los te laten, die ze dan weer kunnen delen in de app. “Zo kunnen mensen een fanbase opbouwen en zichzelf onderscheiden. Voor nu kan dat al in de app en in de nabije toekomst willen we ervoor zorgen dat het ook mogelijk wordt om die beelden te delen op bijvoorbeeld Instagram en Facebook.”

De geanimeerde beelden komen exact overeen met de wedstrijdsituatie en app-gebruikers kunnen de actie vanuit alle camerastanden bekijken om zich echt te kunnen verplaatsen in de spelers op het veld.

In de app wordt alles zo natuurgetrouw mogelijk weergegeven, waardoor het er een beetje FIFA-achtig uit ziet. Het verschil is echter dat je naar echte beelden kijkt, want de positionering van de spelers loopt voor honderd procent gelijk met de wedstrijd. “Langs ieder veld in de Eredivisie staan camera’s die 25 keer per seconde data opnemen van spelers en scheidsrechters. Zo hebben we overzicht over het hele veld en kun je beelden dus vanuit alle hoeken en standen zien”, aldus Westerhof. “Onze technologie zorgt ervoor dat de beelden worden vertaald naar animatie en een algoritme bepaalt de bewegingen. Onnatuurlijke zaken als shirtje trekken zijn voor ons lastig te voorspellen, dus met onze technologie kunnen mensen niet voor VAR spelen”, verduidelijkt hij. “Wel is het zo dat onze techniek nog steeds beter wordt. We zijn er bijvoorbeeld ook mee bezig om een algoritme te ontwikkelen waarmee we percentages kunnen voorspellen. Was de kans op een goal groter of kleiner wanneer Dusan Tadic de bal had afgespeeld? Zelfs dat kunnen we in de toekomst visueel maken.”

Voor ons klinkt dat misschien als moeilijk voor te stellen, maar Schouten en Westerhof zijn het wel gewend om een aantal stappen vooruit te denken. Hun hele idee ontstond namelijk al in 2014, toen Schouten te gast was bij Louis van Gaal. De toenmalig bondscoach wilde op advies van zijn performance analist Max Reckers graag meer weten over de mogelijkheden met VR-bril Oculus Rift en Schouten verzon ter plekke dat het op een manier mogelijk moest zijn om het perspectief van de spelers in beeld te brengen voor de bondscoach. Van Gaal zag direct in dat de sport daarmee kon veranderen en spoorde Schouten aan om het idee verder uit te werken. De techneut voorvoelde ook dat hij potentieel goud in handen had en startte samen met Westerhof hun eigen bedrijf, dat inmiddels 33 ‘nerds met een passie voor sport’ telt en naast Alkmaar ook in New York en Los Angeles huist.

Vanuit de Verenigde Staten is het voor Beyond Sports makkelijker om andere grote sporten als ijshockey, basketbal en honkbal te bedienen. Ook is het voor ICT’ers het beloofde land waar extreem succesvolle apps als WhatsApp, Facebook, Instagram en TikTok hun oorsprong hebben en het Alkmaarse bedrijf hoopt zich nu met GameFace in dat rijtje te voegen. “Wij denken echt dat dit voor jongere voetbalfans een sensatie kan zijn. Hoe vet is het om je eigen analyses te maken, die compleet naar eigen wens te editen en daarmee een online ster te kunnen worden?” Het bewijs dat hun app een succesverhaal kan zijn, kregen ze toen hun bedrijf negen dagen voor de halve finale van de Super Bowl werd benaderd met het verzoek om de wedstrijd virtueel uit te zenden. “Dat was natuurlijk veel te weinig tijd om realistische graphics te kunnen maken, dus kozen we voor compleet het tegenovergestelde: zo simpel mogelijk. Mensen konden de wedstrijd wel online volgen, maar zagen vierkante lego-achtige poppetjes in plaats van de echte sporters. Uiteindelijk had onze stream vier zo veel kijkers als de uitzending op FOX.”

Gaan we als maatschappij dan op termijn helemaal over naar virtueel aanbod in plaats van live-wedstrijden op televisie? Schouten verwacht van niet. “Nee, echt beeld zal altijd blijven bestaan en dat moet ook. Zie het als een aanvulling; een extra laag om wedstrijden vanuit een ander perspectief te zien.” Wat volgens hem wel gaat veranderen, is het momentum. “Tot nu toe was sport alleen relevant op het moment zelf, tijdens de samenvattingen en misschien nog de ochtend erna als je het op je werk besprak in de kantine. Nu kan het best zijn dat er op woensdag zo’n toffe edit wordt gemaakt dat mensen nog een keer willen kijken en weer terugdenken aan dat moment.” Gebruikers kunnen bijvoorbeeld zichzelf in wedstrijdsituaties shoppen, een astronautenfilter toevoegen, muziek of hun eigen stem en beeld eronder zetten en het eigenlijk zo gek maken als ze zelf willen, vat Schouten samen. “Echte creatievelingen kunnen zich dus helemaal uitleven en zorgen dat we voetbal gaan kijken op een manier die tot vandaag onmogelijk was.”

Wie meer over de app wil weten of het wil downloaden, kan terecht op https://www.gamefacebyeredivisie.nl.