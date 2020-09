PSV ergert zich aan ‘talmende’ zaakwaarnemer en wil miljoenen meer

Atalanta meldde zich onlangs met een bod op Sam Lammers bij PSV. Een vertrek van de spits naar de ploeg die afgelopen seizoen de kwartfinales van de Champions League haalde is echter nog geen uitgemaakte zaak, zo claimt het Eindhovens Dagblad donderdagochtend. PSV wil niet per se afscheid nemen van Lammers, terwijl er ook de nodige irritatie bestaat over de manier waarop zijn zaakwaarnemer zich opstelt.

Lammers beschikt over een volgend jaar aflopend contract, waardoor het logisch lijkt om hem deze zomer te verkopen. PSV bereikte eerder echter al een mondeling akkoord met zaakwaarnemer Reza Fazeli over de verlenging van deze overeenkomst, dat nog niet is omgezet in een definitieve handtekening onder een nieuwe verbintenis. Binnen de club heerst nu de nodige ergernis over de manier waarop Fazeli zich opstelt. PSV zou de zaakwaarnemer verwijten ‘te talmen in plaats van te tekenen’.

De Eindhovenaren zijn daarnaast nog niet overtuigd van de hoogte van het bod dat Atalanta uitbracht. La Dea wil zeven miljoen euro betalen voor de 23-jarige spits, maar binnen PSV leeft de gedachte dat de zelf opgeleide Lammers meer waard is. Zijn club zou een bedrag van tien miljoen in gedachten hebben, zonder deze som overigens expliciet aan de Italianen gecommuniceerd te hebben.

Zolang Atalanta in de komende dagen niet met een fors hoger bod op de proppen komt, maakt Lammers zondag ‘gewoon’ deel uit van de wedstrijdselectie voor het eerste duel van het nieuwe Eredivisie-seizoen met FC Groningen. De aanvaller kreeg in de voorbereiding veel speeltijd van trainer Roger Schmidt en lijkt af te stevenen op een basisplaats. Zijn concurrent Maximiliano Romero kampt bovendien met wat lichte fysieke klachten, waardoor PSV Lammers goed kan gebruiken tegen de Trots van het Noorden.