Denzel Dumfries weegt opties af en houdt PSV in onzekerheid

Denzel Dumfries weet niet of hij PSV trouw blijft deze transferperiode. De 24-jarige aanvoerder staat in de belangstelling van verschillende clubs en hij maakt er geen geheim van dat hij open staat voor een transfer. Technisch manager John de Jong wil hem met een nieuw contract echter verleiden tot nog een seizoen in het Philips Stadion. Dumfries zegt op voorhand niet direct ‘nee’ tegen een contractverlenging.

Volgens De Telegraaf wordt er vanuit de grote Europese competities bij zaakwaarnemer Mino Raiola doorlopend geïnformeerd naar de diensten van Dumfries. De Jong wil de captain graag in Eindhoven houden en is dan ook voornemens om het tot medio 2023 lopende contract open te breken en te verlengen. Deze constructie voerder PSV eerder ook al uit bij Georginio Wijnaldum en Memphis Depay. De ex-PSV’ers kozen ondanks enorme belangstelling voor een extra jaar in Eindhoven, om vervolgens met een titel op zak de stap naar het buitenland te wagen.

PSV wil graag om de tafel met Dumfries, die zijn kansen afweegt. De transfermarkt is immers open tot 6 oktober. “Ik sta open voor een transfer, wanneer ik het gevoel heb dat het de juiste club op het juiste moment betreft”, aldus Dumfries in de krant. “Dat hoeft dus niet deze zomer, het gaat mij om het totaalplaatje. Dat heb ik voortdurend mijn keuzes laten bepalen. Ik heb het geweldig naar mijn zin bij PSV en heb een goede, open verstandhouding met John de Jong. Dat koester ik ook echt, die eerlijkheid naar elkaar toe.”

Dumfries heef ook het EK van volgend jaar in zijn achterhoofd. “We hebben vanaf dag één afgesproken dat ik ga kijken wat mijn gevoel zegt”, aldus de back, die al sprak met PSV. “Er is eerder gesproken en een vervolg gaat er zeker komen. Ik moet goed kijken hoe alles zich ontwikkelt. Een constructie als Memphis of Wijnaldum? Als ik besluit te blijven, zou dat een logisch gevolg kunnen zijn. Dan zou ik PSV ook meer kunnen opleveren in de toekomst. Of ik er ineens niet meer bij ben in Groningen? Dat zal zeker niet het geval zijn.”