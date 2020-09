Ajax werkt niet mee aan transfer: ‘Voor de trainer is het onbespreekbaar'

Ajax wil Noa Lang deze transferperiode niet laten gaan. De 21-jarige buitenspeler heeft in de selectie van trainer Erik ten Hag te maken met stevige concurrentie op zijn positie en zijn kansen op een basisplaats lijken dan ook niet groot. Toch heeft Ten Hag bij Lang en diens zaakwaarnemer aangegeven dat een nieuwe verhuurperiode of een definitieve transfer ‘onbespreekbaar’ is, zo geeft de speler zelf aan in een interview met het Algemeen Dagblad.

Lang werd in de tweede helft van vorig seizoen verhuurd aan FC Twente. Bij Ajax had hij weinig uitzicht meer op speelminuten en in Enschede konden ze hem goed gebruiken. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen heeft het talent een goede indruk gemaakt en dat liet hij de afgelopen interlandperiode ook zien bij Jong Oranje. Lang was vrijdag op bezoek bij Wit-Rusland (0-7) van grote waarde en tegen Noorwegen (2-0) tekende hij in de slotfase als invaller voor het bevrijdende openingsdoelpunt. “Het is leuk dat het nu even goed gaat, maar pas als ik dit een heel seizoen vasthoud, kan ik echt tevreden zijn”, reageert Lang.

Ten Hag is in ieder geval tevreden over Lang. “Hij vindt dat ik volwassen terug ben gekomen uit Twente. Hij praat op de club ook veel met me. Ik krijg complimenten, maar ik krijg soms ook op mijn kop, omdat ik nog wel eens te laconiek wil zijn”, vertelt Lang in de krant, die probeert uit te leggen waar zijn opleving vandaan komt: “Ik heb er plezier in. Dat, met een bepaalde vrijheid en dan komt de rest bij mij vaak vanzelf. Ik heb veel bewijsdrang. Ik wil laten zien dat ik het aankan, dat ik de top kan halen. Dat gaat aardig nu, maar één zwaluw maakt nog geen zomer. Ik ben er nog lang niet.”

Op de flanken bij Ajax heeft Lang te maken met veel concurrentie. Dusan Tadic, Quincy Promes, David Neres, Antony en Zakaria Labyad kunnen allemaal uit de voeten op de positie van Lang. De jeugdinternational weet dat het daardoor lastig is om en grote doorbraak af te dwingen. Toch is dat de bedoeling, want de club laat hem niet gaan. “Ajax ziet het in me zitten. Ze geven me veel vertrouwen. Voor de trainer is het onbespreekbaar dat ik wegga. Dat heeft hij mij en mijn zaakwaarnemer verteld”, vervolgt Lang, die op de hoogte is van interesse uit het binnen- en buitenland. “Ik ben daar alleen niet mee bezig. Ik probeer het hier waar te maken. Ajax is en blijft mijn droom en hoofddoel. Je weet alleen niet hoe het gaat.”

Vorig seizoen kwam Lang door blessureleed in de Ajax-selectie in de eerste seizoenshelft regelmatig aan spelen toe en maakte hij zelfs zijn debuut in de Champions League. “Toen ging ik in de winterstop op eigen verzoek tijdelijk weg, omdat ik het gevoel had dat dat het beste voor me was. Ik wil nu ook niet nog een jaar zoals het vorige meemaken. Ik wil wekelijks spelen. Daarom hou ik alles open, maar mijn intentie is zeker om hier te blijven. Ik vecht hard voor zoveel mogelijk minuten. Ik wil het hier bij Ajax waarmaken.”