Advocaat adviseert KNVB: 'Van zo'n man moeten we toch gebruikmaken?'

Dick Advocaat volgt de discussie over de opvolging van Ronald Koeman als bondscoach van Oranje van een afstand. De huidige trainer van Feyenoord, die in twee perioden werkte als keuzeheer van het Nederlands elftal, adviseert de KNVB om in ieder geval te kiezen voor een gevestigde naam als Louis van Gaal of Henk ten Cate. Advocaat schuift opvallend genoeg ook Ruud Gullit naar voren als kandidaat. "Een betere ambassadeur dan hij is er niet", zegt de trainer tegenover Voetbal International.

Volgens Advocaat moet de nieuwe bondscoach in ieder geval over leiderschap beschikken. "De voornaamste kwaliteit van Ronald is dat hij wel altijd de baas is", ziet de ervaren oefenmeester. "Dat was ik ook en dat moet je ook wel zijn bij een nationaal elftal met grote spelers. Ze gunnen hem dan ook allemaal zijn stap naar Barcelona. Ook de KNVB deed er niet al te moeilijk over." Zelf was Advocaat in 2016 kortstondig assistent van bondscoach Danny Blind. "Toen Fenerbahçe zich meldde voor mij, was de wereld te klein", weet Advocaat, die vervolgens naar Turkije ging. "Maar het stond ook gewoon in mijn contract, hoor. Dat ik bij zo’n kans weg mocht. Alleen kreeg de bond toen nul euro en voor Ronald geloof ik een miljoen of vijf. Is toch anders." Een jaar later keerde Advocaat overigens weer terug bij de KNVB, om aan zijn tweede periode als bondscoach te beginnen.

Advocaat weet welke namen rondgaan in de discussie over de opvolger van Koeman. "Frank Rijkaard, Henk ten Cate, Bert van Marwijk, Louis van Gaal; kandidaten genoeg. De generatie eronder kan ook, zitten uitstekende kandidaten tussen. Het verschil is alleen wel dat die oudere generatie, waartoe ik dan ook behoor, het al heeft laten zien. En die anderen nog niet. Frank de Boer, Phillip Cocu, Mark van Bommel, Giovanni van Bronckhorst, Peter Bosz, in de toekomst zijn ze allemaal wel geschikt als bondscoach, qua status als ex-speler dan. Ze kunnen op basis van hun verleden overal binnen komen. De Boer is dan nog vier keer kampioen geworden met Ajax, al wordt dat snel vergeten. Maar als je kijkt naar statuur, verleden en prestaties, is het niet zo ingewikkeld: Rijkaard, Van Gaal, Van Marwijk, Ten Cate. Geen idee of ze gestopt zijn, maar dan nog: die mannen zullen het voetbal toch wel op de voet hebben gevolgd?"

"Hij moet uitstraling hebben", noemt Advocaat een extra voorwaarde. "Juist ook naar die spelers. Ze moeten dingen van je willen aannemen, ze moeten een bondscoach serieus nemen. Wat dat betreft vergeet ik nog iemand te noemen: Ruud Gullit. Maak Ruud bondscoach en je loopt nergens ter wereld voor gek. Ik heb het toch zelf meegemaakt (Gullit was in 2017 assistent van Advocaat bij het Nederlands elftal, red.). Waar we ook kwamen met Oranje, iedereen wilde naar Ruud. Toen we in Frankrijk verloren, was het eerste dat al die grote Franse spelers deden Ruud Gullit opzoeken. Ik vond dat eigenlijk wel fenomenaal om te zien, de uitstraling van die man. Een Nederlander die zo veel los maakt in de wereld, daar moeten we toch zuinig op zijn? Van zo’n man moeten we toch gebruik maken? Ik snap niet dat Ruud niet in welke functie dan ook binnen de KNVB actief is. Een betere ambassadeur dan hij is er niet."

Advocaat concludeert dat er wat hem betreft drie topkandidaten overblijven. "Louis zou ik wel leuk vinden en ik denk dat de media er ook wel zo over zullen denken. Uitstekende trainer en er gebeurt altijd wat. Maar Henk ten Cate vind ik ook echt een prima kandidaat. Hij heeft overal waar hij werkte zijn teams goed laten spelen en kan terugvallen op ervaring bij clubs als Barcelona, Chelsea en Ajax. Van Gaal, Gullit of Ten Cate. Met een van die drie heb je volgens mij een prima opvolger van Koeman."