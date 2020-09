Mesut Özil geeft in drie woorden blijk van enorme waardering voor Wenger

Mesut Özil maakt al drie maanden geen onderdeel meer uit van het eerste elftal van Arsenal, maar de 31-jarige Duitser blijft zich positief opstellen ten opzichte van zijn eigen werkgever. Özil hield woensdag een Q&A op zijn Twitter en vertelde daarbij nog altijd zijn best te doen voor Arsenal. De aanvallende middenvelder liet ook blijken Arsène Wenger, die hem als manager van Arsenal weghaalde bij Real Madrid, nog altijd hoog te hebben zitten.

"Gentleman. Legendary. Invincible.", zo omschrijft Özil zijn voormalig oefenmeester desgevraagd in drie woorden. De nummer tien werkte tussen 2013 en 2018 samen met Wenger en won onder diens leiding driemaal de FA Cup met Arsenal. Özil deelt op Twitter verder ook een sneer uit aan Tottenham Hotspur, de eeuwige rivaal van the Gunners. Op de vraag of hij ooit voor the Spurs zou willen spelen, zegt hij met een knipoog: "Als ik geen prijs wil winnen, moet ik daarheen gaan."

Hoewel het erop lijkt dat manager Mikel Arteta geen beroep meer gaat doen op Özil, blijft de 92-voudig international zich inzetten voor Arsenal. "Ik ben fit, ik doe mijn best en ik ben er klaar voor als ik nodig ben. Helaas is het niet in mijn handen om te beslissen over de selectie van komend weekend, we zullen zien", reageert Özil op de vraag of hij verwacht te worden opgesteld in de openingswedstrijd van de Premier League tegen Fulham aanstaande zaterdag.

Özil werd eind maart van dit jaar vader van dochter Eda en prijst zich dolgelukkig met het vaderschap. "Het gaat geweldig met haar. Ik slaap niet zoveel als voorheen, maar dat is het waard. De dag dat ze werd geboren is de mooiste uit mijn leven. Je kunt elk probleem in de wereld vergeten als je je eigen kind ziet lachen. Ja, ik denk dat dat het mooiste eraan is."