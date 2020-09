‘Marcel Brands stunt met zeer opmerkelijke transfersom James Rodríguez’

Maandag werd bekend dat James Rodríguez de overstap maakt van Real Madrid naar Everton. Hoewel beide clubs geen officiële mededelingen deden over de betaalde transfersom, gingen diverse Engelse en Spaanse media uit van een bedrag van tussen de 25 en 30 miljoen euro. Transfermarkt ontkent die berichtgeving echter en stelt woensdag dat de transfersom die Everton betaalt voor James nul is.

Director of football Marcel Brands van the Toffees zou met Real Madrid enkel een doorverkooppercentage van tien tot twintig procent overeen zijn gekomen voor de transfervrije Colombiaan. Brands slaagt er daarmee in om een enorme stunt te realiseren. In het verleden veranderden slechts zes spelers transfervrij van club met een hogere transferwaarde dan James op dit moment heeft (35 miljoen euro), zo becijfert Transfermarkt.

Koploper op het gebied van meest waardevolle transfervrije aanwinsten is Bayern München, dat in 2014 Robert Lewandowski gratis overnam van Borussia Dortmund. De Poolse spits had volgens de transferwebsite op dat moment een marktwaarde van veertig miljoen euro. Ook Leon Goretzka, die in 2018 transfervrij van Schalke 04 naar Bayern ging, had die waarde, net als Stefan de Vrij (in 2018 van Lazio naar Internazionale) en Aaron Ramsey (in 2019 van Arsenal naar Juventus).

Dat Real Madrid akkoord ging met een transfervrij vertrek van James, had naar verluidt te maken met de gevolgen van de coronacrisis. De Koninklijke kon het zich niet permitteren om nog een jaar het salaris van de 29-jarige aanvallende middenvelder op te moeten hoesten. Naar verluidt verdiende James in Madrid elf miljoen euro per jaar. Real Madrid maakt een enorm verlies op de Zuid-Amerikaan, die in 2014 voor minimaal 75 miljoen euro werd weggehaald bij FC Porto.