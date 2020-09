L'Équipe: Arsenal ontvangt ruilaanbieding van PSG voor Guendouzi

Paris Saint-Germain is serieus geïnteresseerd in Mattéo Guendouzi, zo verzekert L'Équipe woensdagavond. De Franse grootmacht heeft de 21-jarige middenvelder van Arsenal al langer op het oog en overweegt nu om bod uit te brengen. PSG hoopt op een deal met gesloten beurzen, waarbij Julian Draxler de omgekeerde weg zou bewandelen.

Arsenal nam Guendouzi twee jaar geleden als groot talent over van Lorient. The Gunners troefden toen uitgerekend Paris Saint-Germain af in de strijd om de handtekening van de Fransman. Volgens L'Équipe hebben de Parijzenaars het contact met de middenvelder altijd warm gehouden en hopen ze alsnog toe te slaan, nu hij in Londen uit de gratie is geraakt.

Guendouzi begon zijn avontuur bij Arsenal met een basisplaats en hield die bijna twee jaar lang vast. Eind juni raakte hij echter in conflict met manager Mikel Arteta, die hem vanwege gedragsproblemen uit de selectie van het eerste elftal zette. Sindsdien speelde Guendouzi geen minuut meer voor Arsenal en mag hij uitkijken naar een nieuwe werkgever. De voormalig jeugdinternational heeft een contract tot medio 2022.

Zondag bracht RMC Sport overigens naar buiten dat Guendouzi door Arsenal aangeboden is aan Olympique Lyon, in de hoop Houssem Aouar los te kunnen weken. Arsenal zou 35 miljoen euro plus Guendouzi over hebben om de 22-jarige sterspeler van Lyon in te kunnen lijven, maar het aanbod werd afgewezen. Onduidelijk is vooralsnog of Lyon bereid is akkoord te gaan met een spelersruil tussen Aouar en Guendouzi indien Arsenal zijn bod van 35 miljoen euro verhoogt.

Ook is onbekend hoe Arsenal staat tegenover de komst van Draxler. De aanvallende middenvelder gold jarenlang als een van de sterren van PSG, maar raakte het afgelopen seizoen op het tweede plan. De 26-jarige Draxler moest het veelal doen met invalbeurten en kwam in 22 optredens niet tot scoren. Wel gaf de Duitser, die nog maar een jaar vastligt in Parijs, zeven assists.