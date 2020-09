Nieuwe toptransfer in Serie A van in totaal 35 miljoen euro

De kogel is door de kerk: Sandro Tonali mag zich officieel speler van AC Milan noemen. De club uit Noord-Italië maakt woensdagavond via de officiële kanalen melding van de komst van de middenvelder, die zelf al afgelopen nacht via sociale media een foto van zichzelf in het shirt van i Rossoneri had gepubliceerd. Tonali arriveerde woensdagmorgen bij La Madonnina-kliniek voor een medische keuring en rondde in de loop van de dag de resterende formaliteiten af.

Tonali werd in de voorbije maanden onophoudelijk in verband gebracht met een overstap naar de Italiaanse top. Het leek er lang op dat Internazionale hem zou overnemen van Brescia en i Nerazzurri hadden zelfs een akkoord, maar uiteindelijk is toch AC Milan er in geslaagd om de middenvelder binnen te halen. Tonali is van jongs af aan fan van i Rossoneri en bij de foto op Instagram plaatst hij de tekst ‘schuld van de sprookjes’, waarmee hij verwijst naar een nummer van de Italiaanse zanger Ultimo.

Tonali maakt in eerste instantie op huurbasis de gang van Brescia naar Milaan. De rood-zwarte club uit Milaan betaalt tien miljoen euro voor de huurperiode van de Italiaans international en hebben een optie tot koop ter waarde van vijftien miljoen euro. Door variabele bonussen kan het totale bedrag voor Brescia nog oplopen met tien miljoen euro. Brescia heeft bovendien een doorverkooppercentage van tien procent in het akkoord met AC Milan opgenomen.

Tonali heeft zodoende zijn gewenste stap naar de top van de Serie A te pakken. Brescia nam de middenvelder in 2012 op twaalfjarige leeftijd over van Piacenza en in dienst van le Rondinelle ontpopte hij zich de afgelopen jaren tot toptalent. Tonali speelde 89 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Brescia, waarvan 35 afgelopen seizoen in de Serie A. Hij kon desondanks niet voorkomen dat de club degradeerde, maar er lagen al afspraken dat Brescia ondanks een tot 2022 lopend contract mee zou werken aan een transfer.