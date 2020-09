Bayern München zwaait man van acht goals en tien assists uit

Ivan Perisic zal ondanks een succesvol seizoen niet meer voor Bayern München spelen. De aanvaller keert terug zijn naar eigenlijke werkgever Internazionale, na de voorbije voetbaljaargang op huurbasis in Beieren te hebben gespeeld. De Kroatisch international had in dienst van der Rekordmeister een belangrijk aandeel in het winnen van de treble.

Perisic, 31 jaar, was vorig seizoen in 35 wedstrijden in alle competities goed voor acht goals en tien assists. In de Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain (0-1) viel de aanvaller, die voornamelijk als linksbuiten speelde, halverwege de tweede helft in voor Kingsley Coman. Die had kort daarvoor het enige doelpunt van de wedstrijd gemaakt.

“Ik wil Ivan danken voor zijn bijdrage aan het winnen van de treble”, zegt Bayern-trainer Hansi Flick woensdag. “We werkten heel graag samen met hem. Ivan’s kwaliteiten sprongen in het oog, vooral tijdens knockout-fase van de Champions League in Lissabon.”

De voorbije maanden werd gesuggereerd dat Bayern interesse had in een definitieve overname van Perisic, ondanks de komst van Leroy Sané. Bayern en Inter kwamen echter niet tot een vergelijk over een transfersom. Perisic heeft bij Inter nog een contract tot de zomer van 2022.