MVV ontkent racistische spreekkoren: ‘Eén supporter riep iets’

MVV Maastricht zegt dat zaterdag in de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur (1-7 nederlaag) geen sprake is geweest van racistische spreekkoren. De Keuken Kampioen Divisie-club stelt, na eigen onderzoek, dat één supporter iets heeft geroepen naar Issa Kallon.

“Middels camerabeelden is vast komen te staan dat de supporter inderdaad iets roept naar Kallon”, laat de club via de officiële kanalen weten. “Of het racistische opmerkingen zijn, waar de voetballer van spreekt, is niet door deze camera’s - die in de nok van het stadion hangen - waar te nemen. In de media werd gesproken over spreekkoren van de MVV-aanhang. Dit is pertinent onjuist.”

“Deze spreekkoren waren er niet en zijn ook door niemand waargenomen”, benadrukt MVV, dat de eigen bevindingen nu naar de KNVB, die de zaak in onderzoek heeft, zal sturen. “De KNVB gaat zich nu over het voorval buigen en een - eventuele - strafmaat voor de supporter bepalen.”

Vorig jaar november liep Ahmad Mendes Moreira van Excelsior woedend van het veld nadat hij door supporters van FC Den Bosch racistisch was bejegend. Sindsdien is racisme in het voetbal weer een actueel thema. In februari werd het aanvalsplan ’Ons voetbal is van iedereen’ gepresenteerd. Het kabinet stelt de komende drie jaar veertien miljoen euro beschikbaar om racisme en discriminatie in de voetbalsport aan te pakken.