Engelse degradant vraagt Man United om 16,5 miljoen

(The Athletic)

Torino wil Joachim Andersen bevrijden van zijn uitzichtloze situatie bij Olympique Lyon. Een eerste voorstel voor een verhuurperiode van de verdediger inclusief een koopoptie van dertien miljoen euro is echter afgewezen door de Fransen. (Tuttosport)

Wilfried Zaha heeft zijn vrienden laten weten dat hij Crystal Palace wil verlaten. De aanvaller wil graag samenwerken met manager Carlo Ancelotti bij Everton, dat vorig jaar ook al voor hem in de markt was. (Diverse Engelse media)